Sesten Hızlı Uçan Yolcu Uçağı Neden Tarih Oldu!

Bir zamanlar göklerde 2170 km hızla uçan Atlas Okyanusu'nu 3 saatte geçen göklerin kraliçesi Concorde’un hikayesi okuyanları şaşırtmayı başarıyor. Twitter'da Uçuş Günlüğü isimli hesap üzerinden paylaşılan hikaye kısa zamanda büyük ilgi gördü.

İşte göklerin kraliçesi Concorde’un hikayesi…

Bir zamanlar göklerde, saatte 2170 KM ile, sesten hızlı uçan bir yolcu uçağı vardı! İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle imalatına başlanan ilk süpersonik ticari uçak Concorde, ilk uçuşunu 1969’da yaptı.

İnsanoğlunun bir rüyasını gerçekleştiren bu uçak, 100’den fazla sipariş aldı ancak 1973’teki petrol krizi nedeniyle 20 tane üretildi. 6 tanesi testler için kullanıldı.

Sadece British Airways ve Air France tarafından kullanılan Concorde, 1976’da pist başına geldi ve ilk ticari uçuşunu yaptı! Eğer bu uçak İstanbul'dan Ankara'ya havalansaydı, yolculuk sadece 10 dakika sürecekti...

2+2 oturma düzenine sahip Concorde, 100 yolcu kapasiteliydi. 18 bin metre yükseklikte, stratosferde uçtuğu için uçak kesinlikle sarsılmaz, türbülans yaşamazdı. Bu açıdan dar koltuklarına karşın en konforlu uçaklardandı

Uçağın 4 adet Rolls Royce motoru, afterburner sistemine sahipti. Sesüstü hızda uçabilmek için gerekli gücün sağlanması adına bu sistem kullanılıyordu. Delta kanatlar ise düşük sürtünme sağlamak için optimize edilmişti.

Concorde, kendisinden 2,5 kat fazla yolcu taşıyan bir uçaktan 4 kat fazla yakıt tüketiyordu. Diğer uçaklar, uçuş yüksekliğinde kalorifer çalıştırırken, Concorde soğutuluyordu. Nedeni ise hava sürtünmesinden ötürü uçağın gövdesinin çok ısınmasıydı.

1970'lerde sesten hızlı uçan bu fiyakalı uçak, şirket başkanlarının, CEO'ların tercihi haline geldi. Richard Quest'in "Sizin ne kadar ünlü olduğunuzun bir önemi yoktu. Orada yıldız uçağın kendisiydi" sözü de bunu doğrular...

'Yüzyıl ortası mucizesi' Concorde, İlk seferi 1986 yılı olmak üzere birkaç defa Türkiye'ye de geldi. Atatürk Havalimanı’nın pisti, Concorde’un inebileceği minimum pist uzunluğu olan 2200 metreyi karşılıyordu. Ancak İstanbul’a inerken, havalimanı etrafında 4 tur attı...

Uçağın dar tasarımı, taviz vermeyi de gerektiriyordu. "Concorde’un parlak, dar gövdesinin içine girdiğimde tanrıların ve kralların atmosferini soluduğumu düşündüm. Fakat içerisi sıkışıktı. Deri, cila ve flüt bardaklarda sınırsız şampanya vardı ama içeride turşu gibi oturmuştuk."

ve tabii ki bilet fiyatları… Bu 'süper kuş' seyahatin biletleri de tahmin edebileceğiniz üzere ciddi rakamlara alınabiliyordu. Gidiş dönüş uçak biletinin maliyeti 7500 doların üzerine çıkabilirdi...

Uçak, havayolu şirketleri açısından maliyeti uygun, kârlılığı yüksek bir model değildi. Ancak yine de bir süperstardı, ilgi odağıydı. Concorde bugün neden yok? Sorusunun yanıtı, 25 Temmuz 2000'de Air France'ın 4590 sefer sayılı uçağının yaşadığı kaza. Peri masalı, o gün bitti.

4590 sefer sayılı Air France uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra alev almaya başladı... Uçak, Paris'in 4,5 km kuzeyinde bir otele düştü. 100 yolcu ve 9 mürettebat ile birlikte, oteldeki 5 kişiyle, bu kaza 114 kişinin sonu oldu.

Kazanın ardından sertifikaları yenilenen Concorde’un tekrardan yolculu uçacağı tarih 11 Eylül 2001’di. New York seferini yapan uçak, şehrin hava sahasının kapatılmasının ardından Londra’ya geri döndü. Havacılık sektörünü derinden etkileyen 11 Eylül’den Concorde da zarar gördü.

2003’te son tarifeli uçuşunu yaptı, bir ay sonra da ünlü yolcular ile son kez uçup gökyüzüne veda etti... Son uçuşunda biletler 10 bin doların üzerindeydi.

Bir ikon haline gelmiş olsa da, Concorde’un en büyük dezavantajlarından birisi maliyetti. Ekonomik bir uçak olmaması, talebin kısıtlı olmasına neden oldu. Yapıldığı dönemde ekonomiklik aranmamış ve soğuk savaş şartlarında, İngiltere-Fransa tarafından bir güç gösterisiydi.

Bir prototip olarak kalan, hiçbir zaman üretilmeyen Concorde B modeli eğer üretime geçirilseydi, -Daha az yakıt tüketimi -Daha uzun menzil -Daha üstün performans -Daha az gürültü sağlayacaktı.

Saatte 2170 km ile ses hızını 40 sene önce aşan Concorde’a veda edeli 15 sene oldu. Şu anda dünyanın en hızlı yolcu uçağı, saatte 917 km hızıyla Boeing 747-8 Intercontinental… Özel jetler içinde Cessna Citation X+ ise maksimum 1127 km hıza ulaşabiliyor.

Concorde’un sonu olan o kazaya geri dönersek… Uzmanlar, Concorde’dan 5 dakika önce kalkan DC-9 tipi bir uçağın motorundan düşen bir parçanın, Concorde’un lastiğini parçaladığını, bu parçanın da uçağın kanadına zarar vererek yakıt deposunu tutuşturduğunu açıkladı.

25 yıllık tarihinde hiç ölümcül kaza yaşamamış olan Concorde, bir aksaklığın kurbanı olmuştu. Her şey o 120 saniyede sona erdi. O güne ilişkin tek video, yoldan geçen bir araçtan çekilen amatör bir kayıttır...

New York’tan Paris’e giden AF001 sefer sayılı uçak 79 kişi ile piste iniş yaptığında pilot Jean-François Michel yolculara yaptığı anonsta “Bundan sonra New York-Paria arasını 6 saatten daha uzun sürede uçacaksınız” dedi. Concorde, Paris’te 15 bin kişi tarafından karşılandı.

Bir efsanenin sonu bu şekilde geldi...

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