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Sesli Yanıt Sistemleri site yönetiminde verimlilik sağlıyor

Site sakinlerinin yaptığı aramaları otomatik olarak yanıtlayıp bilgilendirme yapabilen Apsiyon Sesli Yanıt Sistemi (IVR), toplu yaşam alanlarında yönetime zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Sesli Yanıt Sistemleri site yönetiminde verimlilik sağlıyor

Site sakinlerinin yaptığı aramaları otomatik olarak yanıtlayıp bilgilendirme yapabilen Apsiyon Sesli Yanıt Sistemi (IVR), toplu yaşam alanlarında yönetime zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:26
Sesli Yanıt Sistemleri site yönetiminde verimlilik sağlıyor

Toplu yaşam alanlarında yaşayan sayısı arttıkça ihtiyaçlar ve buna bağlı yönetimle yapılan görüşmeler de artıyor. Buna karşın, site sakinlerinin yönetime açtığı telefonların büyük çoğunluğu benzer konularla ilgili oluyor. Site yöneticilerinin bu noktada site sakinlerine bir telefon uzaklığında olması gerekiyor.

Bankacılıktan telekomünikasyona kadar pek çok sektörde zaman ve maliyet tasarrufu için şirketlerin tercih ettiği sesli yanıt sistemleri, ‘Site Yöneticisinin Dijital Asistanı’ Apsiyon tarafından da yönetimin iş yükünü azaltmak ve verimlilik sağlamak üzere kullanılıyor. Yönetimi arayan kişilere, Sesli Yanıt Sistemi ile yönlendirme ve kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

Hizmet kalitesi artıyor

Apsiyon’un Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemiyle entegre şekilde çalışan Sesli Yanıt Sistemi, gelen çağrıları tanıyıp, doğrudan isimle hitap ederek telefonları karşılıyor. Bu uygulama müşteri memnuniyetini artırıyor. Üstelik tüm görüşmeler Apsiyon Sistemi üzerinde kayıt altına alınabiliyor ve istenildiği zaman yönetim tarafından rahatlıkla dinlenebiliyor.Böylece personel ve site sakini arasındaki iletişim kontrol altına alınıyor.

“Borcum ne kadar” sorusunu bu sistem yanıtlıyor

Apsiyon ve Bulutfon entegrasyonu sayesinde, konut sakinlerine telefon üzerinden otomatik borç okuma hizmeti sunuluyor. Site sakinleri, yönetimle irtibata geçmesini gerektirecek tüm süreçlerin dahil edildiği sistem üzerinden aidat borcunu detaylı şekilde öğrenebiliyorve kredi kartıyla borcunu anında ödeyebiliyor. Böylece telefon trafiği azalırken zaman ve iş gücü kaybının da önüne geçiliyor. Konut sakinlerine telefon üzerinden kredi kartıyla ödeme seçeneği sunulması da tahsilat oranını artırıyor.

Sesli Yanıt Sistemi ile beraber sanal santral sistemine taşınan bu platform sayesinde görüşme maliyetleri de standart operatör ücretlerinin altında kalıyor.

Apsiyon Hakkında

‘Site Yöneticisinin Dijital Asistanı’ sloganıyla 2012 yılından bu yana hizmet veren Apsiyon, toplu yaşam alanı yöneticilerinin işlerini daha hızlı ve kolay yapmasını sağlayan bulut tabanlı bir dijital asistandır. Apsiyon, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 10 teknoloji şirketi arasında yer almaktadır. Bir Merkez Ofis, bir Ar-Ge Merkezi ve 6 bölge müdürlüğünde çoğunluğu Ar-Ge çalışanlarından oluşan 110 kişilik ekibi bulunmaktadır. Mevcutta 71 ildeki 8000 sitede, 680.000’den fazla konuta yaşayan 1,5 milyon kişiye hizmet vermektedir.

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sesli yanıt sistemleri site yönetiminde verimlilik sağlıyor
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