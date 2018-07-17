Şener Şen'in Yeğeni Gözaltında (Aslı Süme Efeoğlu Kedicik mi?)

Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre Şener Şen'in yeğeni de gözaltına alındı.