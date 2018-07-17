Şener Şen'in Yeğeni Gözaltında (Aslı Süme Efeoğlu Kedicik mi?)

Son dakika haberi: Şener Şen'inyeğeni de gözaltına alındı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun az önce son dakika olarak aktardığı haberine göre, ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olduğu belirtilen Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar ve grubu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?
Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.