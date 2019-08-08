Samsung’dan Yaratıcılığınızı ve Verimliliğinizi Artıran Yeni Tablet: Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Electronics Co., Ltd. kullanıcıların yaratıcılığını destekleyen, birbirleriyle bağlantılarını güçlendiren ve yapmak istediklerini hayata geçirmelerine destek olan yeni tableti Galaxy Tab S6’yı tanıttı.

Samsung Electronics IT & Mobil İletişim Bölümü CEO’su ve Başkanı DJ Koh, konuyla ilgili şöyle konuştu: “İlham bir anda gelir; kreatif alanda çalışanlar ve profesyoneller bir yandan günlük yaşamlarının yoğunluğuyla başa çıkarken, bir yandan da yaratıcı hayal güçlerini harekete geçirecek araçlara ihtiyaç duyuyorlar. Galaxy Tab S6 tüketicilerin hayal güçlerini özgür bırakıyor, üst düzey kalitede verimliliklerini yükseltiyor ve Samsung tabletlerinden beklentilerini karşılamalarını sağlayan ileri teknolojiyi hizmetlerine sunuyor.”

Tasarımı yenilenen S Pen yaratıcılığı ve verimliliği yükseltiyor

Samsung’un sektördeki imzası S Pen ilk önce yazı yazma ve çizim yapma aracı olarak ortaya çıkmıştı; ancak süreç içinde mükemmel bir yaratıcılık ve verimlilik ortağına dönüştü. Şimdi Galaxy Tab S6’nın uzaktan kontrol edilebilme özelliği ve kablosuz şarj edilme olanağı, S Pen kullanıcılarını daha güçlü kılıyor ve onlara daha ileri düzeyde bir kontrol sunuyor. Dahili BLE uzaktan kumanda özelliğinin[1] yanı sıra, S Pen ile uzaktan kontrol özelliği el ve beden hareketi fonksiyonu, daha kolay selfie’ler ve videolar çekmenizi ve tablet elinizde değilken bile yarattığınız multimedya içeriğini kontrol edebilmenizi sağlıyor. Bunlara ilaveten S Pen, 10 saate kadar pil ömrüyle[2] kablosuz şarj olanağına sahip.

Galaxy Tab S6 ile not tutmak çok kolay. El yazısıyla yazılan Samsung Note’lar, dijital metne dönüştürülebiliyor ve tek bir tıklamayla Microsoft Word formatlarına aktarılabiliyor. Ayrıca cihaz, Samsung Notes’un pencere saydamlığını ayarlayarak, bir videoyu izlerken aynı ekran üzerine hızlıca not almanıza ya da çizim yapmanıza olanak tanıyarak çoklu-görev işlevini mükemmel bir şekilde yerine getiriyor.

Galaxy Tab S6 ile birlikte Samsung DeX’in yeni ve geliştirilmiş bir versiyonu da kullanıcılara sunuluyor. Böylece hiç sorunsuz bir şekilde PC benzeri bir deneyime geçebiliyor, çoklu-görev ve görüntü deneyiminizi optimize edebiliyorsunuz. Galaxy Tab S6’in Book Cover klavyesine eklenen DeX fonksiyon tuşu ile bir dokunuşta DeX’i aktive edebiliyor ve kapatabiliyorsunuz. Daha üst düzeyde bir işlevsellik için klavyede yapılan ince ayarla cihaza bir S Pen bölmesi, serbest açılı katlanabilir ayak, fare özelliği gören dokunmatik yüzey eklendi.

Günlük kolay kullanım için ileri teknoloji

Cihazın hem hafif hem daha taşınabilir[3] olmasını sağlayan 5.7 mm’lik ince gövdesinde, Samsung’un tablet üzerindeki ilk Ultra Geniş Açılı çift kamera sistemi[4], Galaxy Tab S6’nın bir başka yeniliği. Ultra Geniş Açılı Kamera 123 derecelik görüş alanı ile manzara ve peyzaj fotoğraflarını neredeyse insan gözünün gördüğü şekle yakın bir biçimde kayda geçirebiliyor. Aynı zamanda Nöral İşlemci Ünitesi, geliştirilmiş efektleri sayesinde profesyonel kalitede fotoğraf çekilmesini mümkün kılıyor.

Galaxy Tab S6’da Samsung’un ilk kez ekran üzerinde sunduğu Parmak İzi Tarayıcısı sayesinde tablet çok daha kolay açılıyor. Kullanım kolaylığı Samsung’un üst düzeydeki güvenlik platformu Samsung Knox ile daha da ileri boyutlara taşınmış durumda. Ayrıca ekrana iki kez tıklayarak da tabletinizi açabiliyor, güne hızlıca başlayabiliyorsunuz. Samsung’un Galaxy Ekosistemi’nin bir parçası olarak Galaxy Tab S6, bağlı kalma deneyiminizin önemli bir üssü haline geliyor, SmartThings[5] ile cihazlarınızı yönetebiliyor, Bixby ile de cihazlarınızı sesli komutlarla[6] kontrol edebiliyorsunuz.

Mükemmel Eğlence

İster yeni bir oyunun keyfini çıkarıyor olun, isterse en sevdiğiniz TV dizisini izliyor olun, Galaxy Tab S6 üst düzey bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 10.5”lik Süper AMOLED ekranıyla birlikte AKG ve Dolby Atmos® özellikli dörtlü hoparlörler sizi izlediğiniz içeriğin derinliklerine kadar çekiyor. Unity ve Unreal Engine gibi lider konumundaki oyun platformlarıyla gerçekleştirilen ortaklıklar, grafik, ses ve akıllı donanım ve yazılımların bir araya gelmesiyle Galaxy Tab S6 üst kalitede oyun oynama deneyimi sunuyor. FPS, ekran gecikmeleri, yükleme süresi ve daha birçok özelliğin optimizasyonu sayesinde Galaxy Tab S6 ile oyun deneyimi, güçlü işlemci ve Yapay Zeka özellikleriyle donatılmış Game Booster ile üst düzeye çıkarılmış durumda. Ağustos ayında Samsung’un Discord ile kurduğu ortaklık sonucunda[7], Game Launcher üzerinden yeni canlı sohbet özelliğine erişim sağlıyor; böylece oyun arkadaşlarınızla stratejiler geliştirebiliyor olacaksınız. Galaxy Tab S6, Türkiye’de Ağustos sonunda Duman Grisi ve Gök Mavisi renklerinde tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Samsung Galaxy Tab S6 Teknik Özellikler

Teknik Özellikler Tab S6 Ekran 10.5” WQXGA, Super AMOLED Renk seçenekleri Duman Grisi, Gök Mavisi Boyutlar, Ağırlık 244.5 x 159.5 ×5.7mm, 420g Kamera 8MP(Ön), 13MP + 5MP (Arka) Hafıza + Depolama 6GB + 128GB İşlemci 7nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz) Pil Tablet 7,040mAh[8] S Pen 0.35mAh Bağlantılar Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth® 5.0 GPS GPS + GLONASS, Beidou, Galileo Sensörler Optik Parmak İzi Sensörü, İvmeölçer, Gyro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, RGB Işık Sensörü Mikrofon 2 MICs Video Kayıt: UHD 4K (3840x2160) @ 30fps Oynatma: UHD 8K (7680 x 4320) @ 30fps Ses AKG ve Dolby Atmos® destekli 4 adet hoparlör Aksesuarlar Klavyeli Kılıf, Kapaklı Kılıf, POGO Şarj Ünitesi, S Pen

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Duygu Sayıner Çıdamal / dsayiner@medyaevi.com.tr

Emir Bostanoğlu / ebostanoglu@medyaevi.com.tr

Samsung Electronics Hakkında

Samsung Electronics Co. Ltd. dünyaya dönüştürücü fikirler ve teknolojiler sayesinde ilham veriyor ve geleceği şekillendiriyor. Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor. Samsung hakkında güncel haberler için http://news.samsung.comadresinden “Samsung Newsroom” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

[1] S Pen’in uzaktan kumanda özelliği açık havada 10 metrelik bir alan içinde kullanılabilir. Bu özelliğin performansı koşullara göre değişebilir.

[2] Kullanım şartlarına göer değişkenlik gösterir.

[3] Önceki Samsung tablet modellerine kıyasla.

[4] Samsung tablet modelleri içinde.

[5] Smart Things ile ilgili detaylı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz: https://www.samsung.com/tr/apps/smartthings/

[6] Bixby, duyuru anı itibariyle Türkçe dilinde sesle komuta edilememektedir. İngilizce veya diğer desteklenen diller kullanılarak komuta edilebilir.

[7] Game Launcher’da Discord özelliği Ağustos sonundan itibaren kullanıma sunulacak. Servis olanağı ise ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilecek.

[8] Tipik değer üçüncü taraf laboratuar koşullarında test edilmiştir. Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım düzenlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Pilin maksimum kapasitesi zaman ve kullanımda doğal olarak azalacaktır.