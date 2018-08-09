Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri!..

Dün sabah saatlerinden itibaren TV ve internet reklamları ile geri sayım yapan Samsung, az önce yaklaşık olarak bir yıldır beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 9'u resmen duyurdu. Yeni telefon ile birlikte yeni akıllı saati Galaxy Watch'ında tanıtımını yaptı. New York'ta gerçekleştirilen lansman ile birlikte yeni telefonun tüm özellikleri de ortaya çıktı. Galaxy Note 9'un kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Peki Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu nasıl olacak?

New York'ta gerçekleştirilen dev lansmanda 'Samsung'un bugüne kadar üretilen en güçlü telefon' şeklinde tanıtıan Galaxy Note 9 Samsung için çok önemli bir telefon olma özelliği de taşıyor. 5.3 inç'lik ekranın günümüz standartlarında artık çok küçük kaldığına dikkat çekilirken, bu anlamda cihazın ekran büyüklüğü 6.4 inç oldu.

4000 mAH batarya gücüne sahip olan Galaxy Note 9, Samsung'un iddia ettiğine göre tüm gün şarjı rahatrahat yetecek ve yanınızda powerbank taşımanıza gerek kalmayacak. Depolama konusunda da cimri davranmayan Güney Koreli teknoloji devi, kullanıcılara iki seçenek sunuyor: 128 GB ve 512 GB. 512 GB'lık depolama hafızasıyla kullanıcıların herhangi bir microSD kart desteğine de ihtiyacı olmayacağını kanıtlamak istiyor.

Fakat Samsung'un sürpriz yenilikleri bununla da bitmiyor. microSD kart desteğini yine de var. 512 GB'lık modelde ayrıca 512 GB'lık microSD kart da ekleyerek toplam depolama alanı 1 TB'a kadar çıkarılabiliyor. bu özellik akıllı telefon pazarında gerçekten de bir ilk olma özelliği taşıyor.

1.2 Gbps LTE teknolojisi ile Galaxy Note 9 internete diğer alternatiflerine göre daha hızlı bağlanabiliyor.



Samsung Galaxy Note 9'da soğutma sistemi de bulunuyor. Bu telefon özel soğutma sistemi sayesinde oyunlarda ısınıp yavaşlamıyor.

Akıllı telefon kullanıcıları için telefon seçiminde arkaplanda kalsa da ses de oldukça önem arz ediyor. Samsung, Galaxy Note 9'a AKG hoparlörleri ekleyerek daha önce olmadığı kadar yüksek sese sahip olduğunu vurguluyor.

Galaxy Note 9'un kamerası da diğer modellere göre üzerinde durulması gereken bir diğer öenmli özelliği. Galaxy Note 9'da bulunan kamera, sahneyi algılayabiliyor ve buna göre otomatik mod seçimi yapabiliyor. Galaxy S9'un değişken diyaframı Note 9'da da var ve bu, daha iyi düşük ışık performansında kaliteli fotoğraflar çekebilmek anlamına geliyor. Telefona dokunmadan, kalemle deklanşöre basarak da fotoğraf çekebilmek mümkün...

Bluetooth destekli S Pen'in düğmesi ile slaytları kaydırmak, selfie çekmek, galeride dolaşmak gibi temelkullanım düzeyinde kullabilmek de mümkün. Hızlı şarj özelliği sayesinde şarj işlemi saniyeler sürüyor ve kalem olarak kullanmak için şarj etmeniz gerekmiyor. Birkaç saniyelik şarj 30 dakika kullanım sunuyor.



Samsung DeX, Galaxy Note 9'la bütünleştirilmiş. Büyük ekrana bağlanmak için tek ihtiyacınız olan bir TV adaptörü. DeX ile büyük ekranda mesajlarınıza bakabilir, video izleyebilir, bu sırada telefonda not alabilirsiniz.

Kaynaklar;

Hürriyet

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