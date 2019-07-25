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Samsung, Galaxy Fold'un yeniden satışa çıkacağı tarihi açıkladı

Galaxy Fold'da üçe bölünebilen ekran sayesinde, YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz

Samsung, Galaxy Fold'un yeniden satışa çıkacağı tarihi açıkladı

Galaxy Fold'da üçe bölünebilen ekran sayesinde, YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
Samsung, Galaxy Fold'un yeniden satışa çıkacağı tarihi açıkladı

Katlanabilir ekranla ilgili sorunları çözen Samsung, Galaxy Fold’u 2019 Eylül'ünde bazı ülkelerde satışa sunacak.

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un, 26 Nisan Cuma günü ABD'de piyasaya çıkması bekleniyordu. Ancak Samsung'un tanıttığı dünyanın ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un ekranının kırıldığı iddiaları, piyasaya çıkış tarihinin ertelenmesine neden olmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada "Geri bildirimleri tam değerlendirmek ve daha fazla deneme yapmak üzere Galaxy Fold'un piyasaya sürümünü ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Samsung, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Galaxy Fold'un 2019 Eylül'ünde daha önce planlandığı gibi belirli ülkelerde satışa çıkarılacağını duyurdu.

Açıklamada, telefonda yapılan iyileştirmelere de değinildi:

- Ekranın üzerinde yer alan koruyucu katman, çerçeveye kadar uzatıldı. Bu sayede koruyucu katmanın, çıkarılması gerekmeyen, ekrana entegre bir parça olduğuna vurgu yapıldı.

- Cihazı dış etkilerden korumak için iyileştirmeler yapıldı.

- Galaxy Fold'un üst ve alt kısımlarında yer alan menteşeler güçlendirilirken, aradekraaki boşluklar azaltıldı.

- Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. 

- Cihaz 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera var. Toplam altı kamera. 

- Ekran üçe bölünebiliyor. Örneğin YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. 

- Cihaz, Türkiye’de Yıldız Grisi, Kozmos Siyahı ve Astro Mavisi olarak adlandırılan 3 farklı renkte satışa sunulacak. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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samsung galaxy fold un yeniden satışa çıkacağı tarihi açıkladı
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