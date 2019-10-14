Samsung Electronics Türkiye’den Global’e Yönetici İhracı

Samsung Electronics Türkiye, teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırımları kadar insan kaynaklarına yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor. Samsung Electronics Türkiye, yetiştirdiği üst düzey yöneticileri şirketin global organizasyonunda görevlendirerek çalışanlarının uluslararası deneyimlerini zenginleştiriyor.

Dünyanın dört bir yanında 15 bölgesel yönetim ofisi, 38 üretim tesisi, 35 Ar-Ge merkezi ve 7 tasarım Merkezi bulunan Samsung’un Türkiye’den yurt dışına en son transfer ettiği yöneticilerden biri de Can Kuterdem oldu. Kore’de Samsung’un ana merkez ofisinde dört yıl stratejik öneme sahip büyüme inisiyatifleri üzerinde çalıştıktan sonra Samsung Electronics Türkiye’ye Strateji Direktörü olarak atanan Can Kuterdem, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) Mobil Cihazlar Bölge Başkanı olarak Dubai’de yeni görevine başladı. Can Kuterdem, bu görevinde, bölge sınırları içerisinde yer alan 23 ülkenin mobil cihaz ekipleriyle birlikte Samsung’un mobil cihaz iş kolunu Operatör, Organize Perakende ve Online iş ortakları ile büyütme faaliyetlerine liderlik edecek.

Burçin Arabul ise Samsung Electronics Türkiye çatısı altında 7 yıl satış, ürün pazarlama, stratejik planlama ve perakende yönetimi alanlarında çalıştıktan sonra 4 yıl Beyaz Eşya Satış ve Pazarlama Birimi’nin lideri olarak görev yaptı. MENA bölgesine transferi gerçekleşen Burçin Arabul, Tüketici Elektroniği Beyaz Eşya Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörü olarak Samsung Gulf Electronics’e atandı ve Dubai’de görevine başladı.

Konu hakkında konuşan Samsung Electronics Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Semra Ergin, şu görüşlere yer verdi: “Biz, bir şirketin sahip olduğu esas kaynağın ve gücün insan kaynakları olduğuna inanıyoruz. İlkemiz gururla çalışılan, insanların profesyonel kariyerlerini geliştireceği ve yöneticilik kademelerine yükseleceği, yaratıcı bir iş ortamı sağlamaktır. Bu kapsamda Samsung Electronics Türkiye olarak globalde iş birliklerimiz 2010’dan beri devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımız mevcut görev ve rollerinde gösterdikleri başarı ve proje sorumlulukları temelinde Global Mobility Assignment ile Kore Merkez ofisimizde ortalama 1 yıl süreyle görev alıyorlar. 4 çalışma arkadaşımız mevcut rollerini koruyarak Kore’de çalışarak süreleri dolduktan sonra da tekrar Türkiye ofisimize geri dönerek çalışmalarına devam etti. Bunun dışında 7 ayrı çalışma arkadaşımız da globaldaki mevcut iş imkanlarından faydalanarak Dubai, İngiltere, Hollanda ve İsrail’de çalışmaya başladı. Önemli görevlerle yurt dışına gönderdiğimiz yöneticilerimiz bizim gurur kaynağımız. Teknoloji ve elektronik gibi çağımızın ayırt edici özelliğini oluşturan bir alanda Türk yöneticilerinin üst düzeylerde görev alması Türkiye için de son derece gurur verici bir durum.”

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