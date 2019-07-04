Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 31°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99028
ALTIN
254.698
DOLAR
5.5964
STERLIN
7.0370
EURO
6.3177
İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
Erdoğan'dan kadın üniversitesi açıklaması
Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!
HONOR 8S Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı
Korkutan Deprem!

Sahte fotoğraf düzenleme uygulamalarına dikkat!

Kaspersky uzmanları, Google Play mağazasındaki bazı yasal görünümlü fotoğraf düzenleme uygulamalarında para çalmak için kullanılan MobOk zararlı yazılımının gizlendiğini keşfetti.“Pink Camera” ve “Pink Camera 2” adlı uygulamalar tespit edilene kadar 10.000’den fazla kez indirildi. Kurbanların kişisel bilgilerini çalmak için tasarlanan bu uygulamalarla elde edilen bilgiler, ücretli abonelik servislerine üye olmakta kullanılıyor. Kurbanlar ancak cep telefonu faturalarına yansıyan beklenmedik ücretleri gördüğünde saldırının hedefi olduğunu anlayabiliyor. Google Play’den kaldırılan bu uygulamaları artık indirmek mümkün değil.

Sahte fotoğraf düzenleme uygulamalarına dikkat!

Kaspersky uzmanları, Google Play mağazasındaki bazı yasal görünümlü fotoğraf düzenleme uygulamalarında para çalmak için kullanılan MobOk zararlı yazılımının gizlendiğini keşfetti.“Pink Camera” ve “Pink Camera 2” adlı uygulamalar tespit edilene kadar 10.000’den fazla kez indirildi. Kurbanların kişisel bilgilerini çalmak için tasarlanan bu uygulamalarla elde edilen bilgiler, ücretli abonelik servislerine üye olmakta kullanılıyor. Kurbanlar ancak cep telefonu faturalarına yansıyan beklenmedik ücretleri gördüğünde saldırının hedefi olduğunu anlayabiliyor. Google Play’den kaldırılan bu uygulamaları artık indirmek mümkün değil.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
Sahte fotoğraf düzenleme uygulamalarına dikkat!

En tehlikeli zararlı yazılım türleri arasında yer alan arka kapılar saldırganlara hedef aldıkları cihaz üzerinde neredeyse tam kontrol sağlıyor. MobOk da bunlardan biri. Google Play’e yüklenen içerikler sıkı filtrelerden geçse de tehditlerin bu yolla kullanıcı cihazlarına ulaşmasına daha önce de rastlandı. Çoğu vakada arka kapılar yarı çalışan bir uygulamanın içine saklanıyor. Bu uygulamalar ilk bakışta başarısız fakat masum birer yasal uygulama denemesi gibi görünüyor. İçinde gerçekten de fotoğraf düzenleme özellikleri bulunan ve güvenilir Google Play mağazasından indirilen Pink Camera uygulamalarının şüphe çekmemesinin nedeni de bu.

Ancak kullanıcılar Pink Camera ile resimlerini düzenlemeye başladığında, uygulama bildirimlere erişim izni istiyor. Arka planda zararlı faaliyet de bu iznin alınmasıyla başlıyor. Bu izin sayesinde kullanıcıyı ücretli mobil abonelik servislerine üye yapmak mümkün oluyor. Bunlar genellikle cep telefonu faturasına eklenen günlük ödemeler karşılığında bir hizmet verdiğini söyleyen web sayfaları oluyor. Müşterilerin kaliteli servislere üye olmasını kolaylaştırmak için mobil operatörler tarafından geliştirilen bu ödeme yöntemi şimdilerde siber saldırganlar tarafından da kullanılıyor.

MobOk kurbanın cihazına bulaştıktan sonra ilgili telefon numarası gibi cihaz bilgilerini toplayarak bunları saldırının ilerleyen safhalarında kullanıyor. Saldırganlar ücretli abonelik servislerine sahip web sayfalarının bilgilerini cihaza gönderiyor, zararlı yazılım da gizli bir web tarayıcısı görevi üstlenerek bunları açıyor. Daha önce alınan telefon numarasını kullanan yazılım, abonelik bölümüne bu numarayı giriyor ve satın alma işlemini tamamlıyor. Cihaz üzerinde tam kontrole sahip olan ve bildirimleri kontrol edebilen yazılım, SMS onay kodu geldiğinde bunu kullanıcıyı uyarmadan girebiliyor. Kurban telefon faturasında ödemeleri fark edip her bir servisin aboneliğini iptal edene kadar para toplanmaya devam ediyor.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Igor Golovin, “Pink Camera uygulamalarının fotoğraf düzenleme özellikleri pek iyi olmasa da arka planda yapabildikleri diğer şeyler gerçekten inanılmaz. Bu uygulamalar kullanıcıları Rusça, İngilizce ve Tayca dillerindeki para tuzağı servislere üye yapabiliyor, SMS’leri takip edebiliyor ve çevrim içi servislere abone olurken robot olmadığınızı kanıtlamak için yazmanız gereken Captcha kodlarını talep edebiliyor. Böylece kurbanların banka hesaplarından para çalma potansiyeline de sahip oluyorlar. Saldırganların hem bu özgün olmayan abonelik servislerini hem de kullanıcıları çeken zararlı yazılımı birlikte geliştirdiğini ve dünya genelinde geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini düşünüyoruz.” dedi.

Kaspersky, MobOk zararlı yazılımını HEUR:Trojan.AndroidOS.MobOk.a şeklinde tespit ediyor.

Kaspersky, zararlı uygulamalardan kaçınmak için kullanıcılara şunları tavsiye ediyor:

  • Resmi uygulama mağazaları gibi güvenilir kaynaklarda bile tehlikeli uygulamalar olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Kurulu uygulamaların hangi izinleri aldığını her zaman kontrol edin. Google Play veya App Store gibi resmi mağazalardaki uygulama puanlarına ve incelemelerine göz atın. Zararlı uygulamalar düşük puan almış olabilir ve kullanıcılar zararlı yazılım riskini belirten yorumlar bırakmış olabilir. Böyle bir uygulamayı kurmak üzereyseniz uygulamanın hangi izinleri talep ettiğine dikkat edin.
  • Sistem ve uygulama güncellemelerini çıkar çıkmaz kurun. Bunlar açıkları kapatır ve cihazlarınızı korur.
  • Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan, Kaspersky Security Cloudgibi güvenilir güvenlik çözümleri kullanın.

Raporun tamamını Securelist.com adresinde okuyabilirsiniz.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sahte fotoğraf düzenleme uygulamalarına dikkat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook, İnstagram ve Whatsapp Çöktü!
Facebook, İnstagram ve Whatsapp Çöktü!
HONOR 8S Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı
HONOR 8S Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı
Uygulamalar Sizi Ne Kadar Tanıyor?
Uygulamalar Sizi Ne Kadar Tanıyor?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim