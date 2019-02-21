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Sahibinden.com’un satılacağı iddialarına yalanlama

Sahibinden.com, şirketin satılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sahibinden.com'dan e-ticaret platformunun satılacağına yönelik medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Sahibinden.com’un satılacağı iddialarına yalanlama

Sahibinden.com, şirketin satılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sahibinden.com'dan e-ticaret platformunun satılacağına yönelik medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:40
Sahibinden.com’un satılacağı iddialarına yalanlama

Açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bugün bir ulusal gazetede '4,8 milyar dolara sahibinden site' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygılarımızla dikkatinize sunuyoruz" denildi.

Bir ulusal gazetede yayımlanan haberde, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan sahibinden.com'un rekor fiyatla bir İngiliz firmaya satılacağı iddia edilmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

'sahibinden.com, İngilizlere satılıyor'
'sahibinden.com, İngilizlere satılıyor'
Son Güncelleme: 21.02.2019 10:48
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sahibinden un satılacağı iddialarına yalanlama
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