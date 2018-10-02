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Sahibinden.com'a 10.7 milyon liralık para cezası

Rekabet Kurumu, Sahibinden.com olarak markalaşan Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye 10.680.425,98 TL idari ceza verdi.

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Sahibinden.com'a 10.7 milyon liralık para cezası

Rekabet Kurumu, Sahibinden.com olarak markalaşan Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye 10.680.425,98 TL idari ceza verdi.

02 Ekim 2018 Salı 16:31
Sahibinden.com'a 10.7 milyon liralık para cezası

Rekabet Kurumu internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

01.10.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi."

Son dakika... Sahibinden.coma 10.7 milyon liralık para cezası

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 02.10.2018 18:56
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