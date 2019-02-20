'sahibinden.com, İngilizlere satılıyor'

Türkiye’nin en büyük e-Ticaret sitelerinden biri olan sahibinden.com'un rekor fiyata İngilizlere satılacağı iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre İngiliz emlak şirketi Marks & Mann, Türkiye'nin en büyük e-Ticaret sitelerinden biri olan sahibinden.com için 'kesenin ağzını açtı.'

Bir haftadır şirketin İstanbul'daki merkeziyle görüşen İngiliz firmanın 4.8 milyar dolar teklif ettiği öne sürüldü.

Görüşmeleri devam eden satış işlemi gerçekleşirse bu şimdiye kadar yapılan en büyük satış olacak.

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