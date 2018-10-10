Oynarken Yerinizde Duramayacağınız 5 Android Oyunu

İlk oyun oynamaya başladığınız zamanlarda nasıl sıçradığınızı, arka arkaya zıpladığınızı ve yerinizden fırladığınızı hatırlıyor musunuz? En iyi platform oyunları klasik, konsol tarzı aksiyonu modern dokunmatik ekranlarda büyük keyifle oynama olanağı sunuyor. Google Play Editörleri 2018 Eylül ayının en güzel 5 oyununu seçti.

1-) Super Phantom Cat 2

Bu süper sevimli platform oyunu, basit ve klasik tarzda platform oyununu yepyeni, renkli bir estetik tasarımla buluşturuyor Stres yok: Zorluk derecesinin düşük olması ve sizi hayal dünyasına sürükleyecek dinlendirici müziği sayesinde kuşlar gibi hafifleyeceksiniz Ekstra zorluk isterseniz gizli yerlerde fazladan para arayabilirsiniz

Balıklarla yüzün, drone ile uçun veya kaçırılan kız kardeşinizi bulmak için rengarenk bir dünyada yolculuk yaparken bir toptan diğerine atılın. Gizli alanlara ve kilidi açılabilir karakterlere (iskeletten, kovboydan Hello Kitty'ye kadar) bayıldık. Ama zorluk derecesi pek artmıyor ve oyun, reflekslerinizi test etmekten ziyade sevimli bir deneyim sunuyor.

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2-) Suzy Cube

Her şeyin küp şeklinde olduğu çok şirin bir 3D platform oyunu Ayrı temalara sahip 5 farklı dünyada (ve en sondaki "gizli" dünyada) 40'tan fazla seviyeyi birer birer geçin Devasa çiçeklerin üzerinde ya da şirin mi şirin büyük arıların sırtlarında zıplamak çok ama çok eğlenceli

Neşeli görselleri ve bip sesi efektleri ile canavarların kafalarında zıp zıp dolaştığınız Suzy Cube klasik konsol platformlarından çok başarılı bir şekilde esinlenmiş. Yine de zıplama bulmacalarındaki ciddi yaratıcılığıyla temel oynanabilirliği daha ileri taşıyor. Özellikle meraklı kaşifler gizli bir şekilde süreye karşı oynadıkları görevlerde zorlanabilirler. Oyunun şu an itibari ile Google Play Store'da 16,99 tl'ye satıldığını da ekleyelim.

Suzy Cube oyununu telefonunuza indirmek için tıklayınız.

3-) Magic Rampage

Retro esintili bu aksiyon platform oyunu, RPG tarzı ganimet toplamayla mükemmel bir ikili oluyor Toplanabilen eşyalar, karakterinizin dış görünüşünü değiştirmenin yanı sıra statü desteği de sağlıyor Tempoyu değiştirmek mi istiyorsunuz? Bonus seviyelerini deneyin veya hayatta kalma modunda ne kadar dayanacağınızı görün

Bu orta çağ temalı oyun; özelleştirilebilen karakterleri, toplayabileceğiniz birinci sınıf gereçleri ve keşfetmenizi bekleyen ganimet dolu gizli alanlarıyla, platform oyunlarında rol yapma tarzının esintisini sevenler için harika. Eğlenceli ve hafif gotik atmosfer, paketi tamamlasa da kanlı sahneler bazen sınırı aşabiliyor.

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4-) Yeah Bunny!

Tam da türünün örneği olan bu süper hassas koşucu oyunuyla zamanlamanızı ve reflekslerinizi test edin Ormanlar, karlı iklimler ve daha pek çok büyüleyici manzarayla dolu on farklı dünya Neşeli müziği modern bir ortamda olmamıza rağmen bize eski platform oyunlarını hatırlatıyor

Şirin piksel tavşancık sizi aldatmasın. Temposu yüksek bu platform oyunu ile becerilerinizi ciddi anlamda test edebilirsiniz. Tekrar canlanmak için (çivi çukurunda feci bir halde ölmeniz durumunda) havuç toplayacaksınız, ama sınırsız yaşam seçeneği kilidini açmayı da tercih edebilirsiniz. Eminiz ödediğiniz paraya değecek, çünkü bu seçeneği almazsanız aynı seviyeleri tekrar tekrar oynamanız gerekebilir.

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5-) Ninja Arashi

Bu RPG yapılı platform oyununda ninja yıldızları fırlatın, tuzaklardan kurtulun ve diğer ninja benzeri hareketler yapın Bambu ormanları ve mezarlıklar gibi inanılmaz güzellikte ayrıntılarla betimlenmiş sahnelerde kendinizi kaybedeceksiniz Satın alınabilen kıyafetler tamamen görüntü amaçlı olsa da çok güzeller

Oyunun hikayesi çok derin olmasa da Ninja Arashi gerçekten tam bir platform oyunu ve gölge tarzında nefes kesen görsellere sahip. Zorluk düzeyi (ve kanlı çivilerle dolu tuzakların sayısı) artarken, farklı sahneleri sayesinde oyundaki motivasyonunuzu koruyabiliyorsunuz. Reklam izlemez veya büyük uğraşlarla kazandığınız oyun içi paraları harcamazsanız, her seviyede yalnızca üç deneme hakkınızın olduğunu hatırlatalım.

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