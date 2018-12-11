Operasyonun adı Darbeturks! Siber şube yakaladı

Samsun'da gerçekleştirilen ve "darbeturks" adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "darbeturks.com" internet sitesinde çeşitli banka ve kurumların sahte web sayfasını hazırlayanların yakalanması maksadıyla çalışma başlattı.

Banka ve çeşitli kurumların sahte sitelerine giren vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını tespit eden ekipler, siteyi yöneten şüphelilerin yakalanması için "darbeturks" adı verilen operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, 20 yaşındaki F.Ü'yü Zeytinlik Mahallesi'nde, 20 yaşındaki R.K'yi ise Kale Mahallesi'nde bulunan iş yerinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların dijital materyallerine de el konuldu.

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