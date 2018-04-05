Önemli Uyarı! Chrome Kullananları Bekleyen Tehlike! 

İnternet tarayıcısı olarak Google Chrome kullanan Windows kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli uyarılar. Windows kullanıcılarının tüm dosyaları sürekli olarak taranıyor.

Chrome'un ESET çekirdeğini kullanarak tarayıcıya saldırabilecek olan zararlı yazılımları aramak için bilgisayarda tarama yaptığı, söz konusu zararlı yazılımlara rastlanılması durumunda sorunlu dosyayla ilgili verilerin Google'a gönderildiği belirtilirken, diğer yandan ilgili yazılımın kötü amaçlar için de kullanılabileceği, açık bulunması halinde art niyetli kişilerin bunu kullanarak verilere erişim sağlayabileceği belirtildi.

KRİPTO MADENCİLİĞİ EKLENTİLERİ KALDIRILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde arama devi Google , popüler web tarayıcısı için geliştirilen kripto para madenciliği eklentilerinin Chrome Web mağazasından ihraç edilmeye başlandığını duyurdu.

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