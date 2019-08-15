öğrencilere siber güvenlik dersi verecek

Alanındaki tek online pratik geliştirme platformu olması sebebiyle kullanıma girdiği ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çeken şirket, sektör çalışanlarının kendilerinigeliştirmelerine imkan sağlaması ve kalifiye personel yetiştirilmesi açısından siber güvenlik sektöründeki bir eksiği tamamlamayı hedefliyor. Şirket, gerçek hayatta karşılaşılan siber güvenlik zafiyetleri ve çözümlerinden esinlenerek geliştirilen 70’den fazla özel senaryosu ile 29 ayrı kategoride, 120’den fazla makineden oluşan ve birçok zorluk derecesine sahip uygulamalar ile siber güvenlikte kendini geliştirmek isteyen kullanıcılara sürekli güncellenen bir eğitim platformu sunmaktadır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Beykoz Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans programlarının siber güvenlik derslerinde eğitim alacak olan öğrencilerin, teorik olarak öğrendikleri bilgileri şirketin sunduğu imkanlar ile uygulamaya dökmesine fırsat verecek ve öğrencilerin bu sayede ciddi bir pratik tecrübesi kazanmasını sağlayacaktır. Bunun yanında şirket, sahip olduğu skor tahtası uygulaması ile bireysel veya kurumsal kullanıcıların kendi aralarında yarışmalar düzenlenmesine de imkan tanıyarak, kullanıcıların sürekli kendilerini geliştirmelerine ve aralarında daha iyi olabilmek adına rekabet etmelerine imkan sağlamayı hedefliyor.s

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunca PriviaHub projesin ihayata geçiren Privia Security’nin Kurucu Ortağı Eyüp Çelik geliştirilen ürün ve ürünün Üniversitelerde kullanılacak olması hakkında hakkında; “Geliştirmiş olduğumuz platform Türkiye’deki mühendislik kaynakları ile geliştirilmiş online siber güvenlik deneyim platformdur. Bu ürünümüzü ortaya çıkarmak için ekip olarak çok çalıştık ve şu an aldığımız geri bildirimlere bakınca ne kadar doğru bir iş yaptığımızı çok net görebiliyoruz. Bunun yanında geliştirdiğimiz platformun ülkemizin değerli üniversitelerine de kaynak oluşturma misyonuyla hareket ederek siber güvenlik alanında kalifiye personel yetiştirilmesini imkan sağlayacak olmasından ekip olarak çok mutluyuz.“ dedi.

Son olarak şirketin Beykoz Üniversitesi öğrencileri tarafından kullanılacak olmasına ilişkin bir açıklama yapan Beykoz Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Gözde Mihran Altınsoy; “Beykoz Üniversitesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi programında eğitim alan öğrencilerimizi bu sektöre hazırlarken uygulama yapmamıza imkan sağlayacak platformlara ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Bu konuda PriviaHub öğrencilerimizin bu alanda pratik yapmasına olanak veriyor.” dedi.

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