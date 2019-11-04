ODTÜ’de Dijital Dönüşüm!

Türkiye’nin sanayide dijitalleşme alanındaki ilk Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmiş olan teknoloji şirketi Doruk, 2. Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Konferansı ve Sergisi’ne (DTSS 2019) katıldı. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Doruk Ar-Ge Direktörü Mustafa Can Öztürk, “Dijital Dönüşüm Teknolojileri” konulu panelde yaptığı konuşma ile katılımcılara değerli bilgiler verdi. DTSS 2019 kapsamında gerçekleştirilen “Akıllı Üretim” konulu oturumda sunum yapan Doruk Ar-Ge Teşvik Uzmanı Hilal Özdemir ise artırılmış gerçeklik teknolojisi hakkında sanayicileri bilgilendirerek bu teknolojinin üretim yönetim sistemlerinde nasıl kullanıldığını örneklerle anlattı.

“Dijital Dönüşüm Teknolojileri” konulu panelde dijital dönüşümün kaçınılmazlığına vurgu yapan Doruk Ar-Ge Direktörü Mustafa Can Öztürk, teknolojik gelişmelerin etkisi ve sanayide dijital dönüşüm süreçleriyle birlikte yapay zeka, makine öğrenimi ve artırılmış gerçeklik kavramlarının daha da çok konuşulur hale geldiğini belirtti. Öztürk; “Özellikle seri üretim yapan şirketler için daha fazla hız, daha kaliteli üretim ile daha fazla verim alabilmenin yolları açıldı. Önümüzdeki süreçte sanayicilerin bir makineye baktığında aylar ve hatta yıllar sonrasıyla ilgili olacakların verilerini gözlemleyebildiği bir dünyaya doğru yol alıyoruz. Bu yolculukta öğrenen ve kendini geliştiren yapay zeka destekli üretim yönetim sistemleri fabrikalara çağ atlatmaya hazırlanıyor. Bu dünya akıllı üretim yönetim sistemlerini kullanarak dijital dönüşüme ayak uyduran işletmeler için bir fırsat sunarken, bu gelişmelerin gerisinde kalan işletmeler için gittikçe daha çetin hale gelen rekabet koşullarına adapte olmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de yıkıcı teknolojilerin üretim yönetim sistemlerine sağladığı avantajları değerlendirebilen işletmelerin global pazarlarda sektörlerine liderlik edebilecekleri bir düzene doğru ilerliyoruz. Biz de bu noktada Doruk olarak, sanayicilere dijital dönüşüm mentorluğu yapıyoruz. Artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri ile tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetim sistemi ProManage ile dünya genelinde 300’den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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