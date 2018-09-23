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O Özellik Instagram'a Entegre Edilecek!..

Instagram'da bir başka kullanıcının gönderilerini paylaşmak artık çok daha kolay hale gelecek. 'repost' özelliği artık Instagramın içine entegre edilecek ve ekstradan uygulamaya gerek kalmayacak.

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O Özellik Instagram'a Entegre Edilecek!..

Instagram'da bir başka kullanıcının gönderilerini paylaşmak artık çok daha kolay hale gelecek. 'repost' özelliği artık Instagramın içine entegre edilecek ve ekstradan uygulamaya gerek kalmayacak.

23 Eylül 2018 Pazar 17:01
O Özellik Instagram'a Entegre Edilecek!..

Instagram, yıllardır üçüncü taraf uygulamaların sağladığı bir özelliği doğrudan kendi uygulaması üzerinde entegre etmeye hazırlanıyor Instagram Repost adını taşıması beklenen ve ayrı olarak yayınlanacak olan uygulama ile kullanıcıların başka bir uygulamayı ücret ödeyerek kullanmasına gerek kalmayacak.Kullanıcıların birçoğu Twitter'da olduğu gibi Instagram'da da fotoğrafları yeri geldiğinde 'Repost' etme ihtiyacı duyuyor.

Diğer bir deyişle paylaşılan bir fotoğrafı 'imzalı' bir şekilde kendi hesabından hızlıca paylaşmayı istiyor. Fakat Instagram bugüne kadar bu desteği kullanıcılarına hiç sunmamıştı.  3. taraf yazılımlar sayesinde kullanılabilen Instagram repost özelliği, başka bir hesaptan paylaşılan bir içeriği direkt olarak kendi hesabınızdan paylaşmanıza imkan tanıyor.

Uygulamanın doğasını bozma riskinden dolayı uzun süredir sisteme entegre edilmeyen bu özelliğin testleri kapalı kapılar ardında beta sürümü ile başlamış durumda.

Öncelikli olarak onaylı beta ve işletme hesaplarına dağıtılması beklenen güncellemeye ek olarak, başka özellikler de beta sürümü ile test aşamasında. Test edilen özelliklerin başında, zamanlanmış paylaşım özelliği geliyor.Bu özellik aktif hale geldiğinde, tıpkı Facebook’ta olduğu gibi Instagram’da da bir gönderiyi zamanlama özelliği gelecek. Gönderinizi dilediğiniz gün ve saate yayınlanacak şekilde ayarlayabileceksiniz.

Kaynaklar; İnternet Haber

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 23.09.2018 17:46
Anahtar Kelimeler:
özellik ınstagram a entegre edilecek
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