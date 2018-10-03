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Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2018 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu. 2018 yılı Nobel Kimya Ödülü'ne Frances H. Arnold, George P. Smith ve Gregory P. Winter layık görüldü.

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Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2018 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu. 2018 yılı Nobel Kimya Ödülü'ne Frances H. Arnold, George P. Smith ve Gregory P. Winter layık görüldü.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:45
Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2018 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu. 2018 yılı Nobel Kimya Ödülü'ne Frances H. Arnold, George P. Smith ve Gregory P. Winter layık görüldü.

Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, Frances H. Arnold, George P. Smith ve Gregory P. Winter'a verildi.

Frances H. Arnold Kimdir?

  • Doğum tarihi: 25 Temmuz 1956 (62 yıl yaşında), Pittsburgh, Pensilvanya, ABD
  • Ebeveynler: William Howard Arnold
  • Kitaplar: Shanghai Museum of Glass
  • Eğitim: Princeton Üniversitesi, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley
  • Ödüller: ABD Ulusal Teknoloji ve Yenilik Madalyası,
  • Çocuklar: William A. Lange, Joseph I. Lange, James Bailey

Greg Winter Kimdir?

  • Doğum tarihi: 14 Nisan 1951 (67 yıl yaşında)
  • Alan: Biyokimya
  • Konut: Cambridge, Birleşik Krallık
  • Eğitim: Trinity Koleji (1973), Laboratory of Molecular Biology, Royal Grammar School, Newcastle upon Tyne
  • Kurulan organizasyon: Cambridge Antibody Technology
  • Ödüller: Fellow of the Royal Society, Gairdner Foundation International Award, Colworth Medal

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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