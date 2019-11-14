Netflix yeni Türk dizisini duyurdu!

Muhafız, Atiye ve Love 101 gibi Türk dizilerinin ardından Netflix dördüncü Türk dizisinin çekimlerine başladı.

Yazar ve senarist koltuğunda Berkun Oya'nın oturacağı dizi sosyal sorunlara değinen bir drama yapımı olarak seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını ise Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği dizi tüm dünyada aynı anda 2020 yılında yayına girecek.

Dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor.

8 bölümden oluşacak dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

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