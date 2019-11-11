n11'e büyük tepki: ''11.11'de aldatıldık!''

Alışveriş sitesi n11’in 11 Kasım’da yapacağını açıkladığı “Bekarlar Günü İndirimi” büyük tepki gördü. Siteye giriş yapan binlerce kullanıcı, indirimlerin gerçeği yansıtmadığını ve zincir mağazaların ürünlere zam yapıldığını belirtti. Site kullanıcıları indirimin başladığı saat 00.00’dan itibaren siteye giriş yapılamadığının altını çizdi.

Sosyal medyada olaya tepki gösteren kullanıcılar aynı olayın geçtiğimiz sene de yaşandığını hatırlattı. N11, geçtiğimiz sene de benzer bir şekilde indirim yapacağını günler öncesinden açıklamış ve kullanıcıları siteye çekmek için kuponlar dağıtmıştı. Ancak siteye gece yarısından itibaren erişilemin kesilmesinden ötürü site kullanıcıları aldıkları kuponları kullanamamıştı.

n11’in indirim günü yaptığı hamle sosyal medyada gündem oldu.

Twitter’da binlerce kullanıcı ‘n11 Boykot” etiketi altına ürünlere yapılan zamları palaşımları.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA