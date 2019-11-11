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n11'e büyük tepki: ''11.11'de aldatıldık!''

Alışveriş sitesi n11’in 11 Kasım’da yapacağını duyurduğu büyük indirimin gerçeği yansıtmadığını iddia eden sosyal medya kullanıcıları ürünlerin pek çoğuna zam yapıldığını belirterek, siteyi boykot çağrısı yaptı.

n11'e büyük tepki: ''11.11'de aldatıldık!''

Alışveriş sitesi n11’in 11 Kasım’da yapacağını duyurduğu büyük indirimin gerçeği yansıtmadığını iddia eden sosyal medya kullanıcıları ürünlerin pek çoğuna zam yapıldığını belirterek, siteyi boykot çağrısı yaptı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:31
n11'e büyük tepki: ''11.11'de aldatıldık!''

Alışveriş sitesi n11’in 11 Kasım’da yapacağını açıkladığı “Bekarlar Günü İndirimi” büyük tepki gördü. Siteye giriş yapan binlerce kullanıcı, indirimlerin gerçeği yansıtmadığını ve zincir mağazaların ürünlere zam yapıldığını belirtti.  Site kullanıcıları indirimin başladığı saat 00.00’dan itibaren siteye giriş yapılamadığının altını çizdi.

Sosyal medyada olaya tepki gösteren kullanıcılar aynı olayın geçtiğimiz sene de yaşandığını hatırlattı. N11, geçtiğimiz sene de benzer bir şekilde indirim yapacağını günler öncesinden açıklamış ve kullanıcıları siteye çekmek için kuponlar dağıtmıştı. Ancak siteye gece yarısından itibaren erişilemin kesilmesinden ötürü site kullanıcıları aldıkları kuponları kullanamamıştı.

 n11’in indirim günü yaptığı hamle sosyal medyada gündem oldu.

Twitter’da binlerce kullanıcı ‘n11 Boykot” etiketi altına ürünlere yapılan zamları palaşımları.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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n11 e büyük tepki de aldatıldık
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