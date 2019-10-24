Mükemmel Monitörü Arayanlara Acer’dan İpuçları

Dijital dünyaya açılan monitörler, üretilen içeriğin sıradan ve sıkıcı olmaması için son derece önem taşıyor. Daha kaliteli görüntüler sunan mükemmel monitörü arayanlara rehberlik edecek tavsiyeleri bir araya getiren Acer, dikkat çeken önerilerde bulundu. Acer, içerik üreticilerinin ya da multimedya içerikleri tüketen ev kullanıcılarının en uygun monitörü bulabilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurları paylaşırken monitörün kullanım amacına göre seçilmesi gerektiğine odaklanarak kullanıcıları, ihtiyaçlarına bire bir uyum gösteren özelliklere yönlendiriyor. Acer’ın tavsiyeleri şöyle:

Çözünürlük önemli: Daha iyi görüntü kalitesi, daha iyi bir açı

Mükemmel monitör seçiminde özen gösterilmesi gereken noktaların başında çözünürlük geliyor. Yüksek çözünürlük çok daha keskin bir görüntü kalitesi sunarken, artık günümüzde standart olan 1920 x 1080 Full HD çözünürlük yerine tercih edilecek 3840 x 2160 piksellik 4K çözünürlük, kullanıcılara daha fazla ekran alanı sağlıyor. Acer, bir panelde çözünürlük kadar önemli diğer bir faktörün monitörün sunduğu görüş açısının genişliğini temsil eden IPS teknolojili paneller olduğunu söylüyor. IPS teknolojili monitörler, 178 derecelik açıyla bakıldığında dahi en doğru renkleri sunuyor.

Profesyoneller sunulan renk seçeneklerini de göz önünde bulundurmalı

Bir monitörün ürettiği renkler, görsel içerik üretmekle uğraşan profesyoneller için üst düzey öneme sahip. 8 bit renk derinliğine sahip standart monitörler 16,7 milyon renk yansıtırken, teknoloji harikası 10 bit monitörler, bunun 64 katına ulaşarak 1,07 milyar farklı renk sunabiliyor. Bu da profesyonel kullanıcıların, renk geçişlerinde oluşan şeritlerden kurtulmalarını sağlıyor. Ayrıca, AdobeRGB aralığının yüzde 100’ünü görüntüleyebilen Acer monitörler, ekranda gördüğü rengi basılı materyale aynı şekilde yansıtmaya imkan tanıyor. Görüntü kalitesinde ve renk üretiminde hassas olması gereken ve video içerikler üzerinde çalışan profesyoneller ise renklerin ne kadar doğru yansıtıldığını belirleyen uluslararası Rec. 709 ve DCI-P3 standardını karşılayan bir monitör tercih edebilir. Bu sayede bir videoda en iyi ve en parlak renkleri elde etmek mümkün olur.

Ekran boyutunu da göz önünde bulundurun

Kullanıcıların göz önünde bulundurması gereken kriterler arasında boyut da önemli rol oynayan değişkenlerden sayılıyor. Tek bir ekranın yeterli olmadığı durumlarda iki monitörle çalışmak, büyük bir monitörle yetinmekten daha iyi olabilir. Öte yandan ZeroFrame özellikli Acer monitörler, çerçeveleri neredeyse tamamen ortadan kaldırarak, görülmesi gereken en önemli şeyle yani monitördeki görüntüyle kullanıcıları baş başa bırakıyor.

Tasarım da en az panel teknolojileri kadar önemli

Monitörlerin tasarım detayları da kullanıcıyı yakından ilgilendiren bazı ipuçları verir. Söz gelimi dik konumda da kullanılabilecek bir monitör fotoğraf rötuşları, programlama veya CAD tasarımları üzerinde mesai harcayanlar için fayda sağlayacaktır. En az panel teknolojileri kadar önem taşıyan tasarım konusuna ayrı bir önem atfeden Acer, çalışırken en iyi açıyı yakalamayı ve maksimum izleme rahatlığını hedefleyenlere monitörün eğilebildiğinden, kendi ekseni etrafında dönebildiğinden, dik konuma getirilebildiğinden ve yüksekliğinin ayarlanabildiğinden emin olunmasını tavsiye ediyor.

Göz sağlığınızı düşünün!

Yoğun bir iş gününde monitör karşısında geçirilecek uzun saatler, kullanıcıların göz rahatsızlıklarından şikayetçi olmasına neden olabilir. Monitör karşısında sekiz veya daha fazla saat geçirenler için göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı Acer VisionCare çözümü ve mavi ışık filtresiyle gözleri koruyan Flickerless™ teknolojisi, gözleri korur ve kullanıcıların işe odaklanmasını sağlar. Dahası, monitörün yanlarında ve üst kısmında yer alan ayarlanabilir koruma parçası sayesinde kullanıcılar hem ortamdaki ışıktan kaynaklanan yansımalardan kaçınır hem de ekrandaki önemli verilerin gizli kaldığından emin olur.