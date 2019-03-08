Momo oyunu nedir? Momo Oyununundan Çocukları Nasıl Koruruz?

Momo oyunu nedir? Çocukları Momo’dan nasıl koruyabiliriz? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Son zamanlarda çocukları hedef alan siber suçlara bir yenisi daha eklendi. Momo adlı bu oyun Whatsapp üzerinde çocuklara mesaj gönderiyor ve çocuklara intihara kadar sürüklüyor. Türkiye’de de görülmeye başlayan oyun yüzünden aileler fazlasıyla tedirgin. Çocuklarını korumak ve gelecek tehlikelere karşı önlem almak isteyen aileler ise Momo hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Momo oyunu nedir? Çocukları Momo’dan nasıl koruyabiliriz?

Momo oyunu nedir?

İlk olarak Latin Amerika üzerinden yayılmaya başlayan ve etkilerini Fransa, ABD ve Nepal ülkelerinde de hissettirmeye başlayan Momo; korku ve dehşet uyandıran bir yüzle WhatsApp aracılığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Korku filmlerindeki karakterleri aratmayan Momo, dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar veya tehdit içerikli mesajlar gönderiyor.

”Yeni Mavi Balina” şeklinde tabir edilen şiddet içerikli yeni sanal oyun Momo, tıpkı Mavi Balina oyununda olduğu gibi intihara teşebbüs sebebiyet verebilme tehlikesi bulunuyor. Öte yandan Meksika Siber Suçlar Polisi tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, kişilerin Momo ile mesajlaşmaları halinde taciz ve tehdit edilmelerinin yanı sıra kişisel bilgilerin de çalınabileceği ve oyunu oynayan kişilerden zorla para elde edebileceğine yönelik ciddi uyarılarda bulunuyor.

Çocukları Momo’dan nasıl koruyabiliriz?

Momo ‘meydan okuması’ olarak bilinen ve yaklaşık bir yıldır çeşitli ülkelerde görülen olay internette panik ve histeri yarattı. Bunun cihazlara bulaşan veya hırsızlık amacı taşıyan bir siber tehdit değil de şok ve rahatsızlık oluşturan kötü niyetli bir şaka olduğunu unutmamak gerek. Medyanın ilgisiyle panik arttıkça insanlar bu şakayı çevresindekileri korkutmak, rahatsız etmek ve tehdit etmek amacıyla kullanmaya yöneliyor. Konunun önemine dikkat çekerek ebeveynleri uyaran Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Baş Güvenlik Araştırmacısı David Emm, şunları söyledi:

İnternetsiz bir dünyayı bilmeyen ve sanal dünyayı çok hızlı tarayan çocukların ebeveynleri için ise bu tehdit karşısında ne yapacağını bilemiyor. Çocuklar daha yoğun bir şekilde arama ve paylaşım yaptığından bu tür içeriklere de ilk önce onlar maruz kalıyor. Bu olayda amaç zararlı yazılım yaymak gibi gözükmese de ebeveynler olarak bizlerin çocuklarımızın internette neler yaptığını yakından takip etmemiz gerektiğini hatırlatması açısından önem taşıyor. Zararlı içerikler, siber tehditler ve bilinmeyen kaynaklardan gelen içeriklere karşı en iyi savunma çocuklarla açık diyalog kurmaktan geçiyor. Çocuğunuz kötü bir olay yaşamadan önce ona internet güvenliğinin temellerini anlatarak tehditlerle başa çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Ebeveynlere önerilerimiz şunlar:

– Çocuklarınızla düzenli olarak konuşun. Onlara internette kendilerini nasıl koruyacaklarını anlatın. Hangi sitelerin onlara uygun olmadığı konusunda anlaşın ve bunların nedenlerini anlamalarını sağlayın. İnternette kendilerini üzen bir olayla karşılaştıklarında güvendikleri bir yetişkine anlatabileceklerini bilmeleri gerekli.

– Çocuğunuzun gerçekte tanımadığı kimseyle internet üzerinden arkadaş olmaması, kişi listelerine bilinmeyen numaralar eklememesi gerektiğini anladığından emin olun. İnternetteki kişiler her zaman gerçekten kim oldukları ve ne istedikleri konusunda dürüst olmayabilir.

– Güvenlik ayarlarını etkinleştirin. Çocukların uygunsuz içerikler izlememesi için otomatik oynatma gibi ayarlar devre dışı bırakılmalı ve ebeveyn kontrolleri kurulmalıdır.

– Sessize alma, engelleme ve rapor etme özelliklerinden yararlanın. Böylece onları zararlı çoğu içerikten korumuş olursunuz.

– Tanımadığınız insanlara telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgilerinizi asla vermeyin.

Momo’nun tehlikeleri nelerdir? Momo oyunu çocukları nasıl intihara sürüklüyor?

Meksika siber suçlar polisi tarafından, Momo’yla mesajlaşmanın tehlikelerini beş madde halinde açıklandı. İşte, şiddet içerikli sanal oyun Momo’yu oynayan kişilerin başına gelebilecek tehlikeler…

1)Momo oyununu oynayan kişiler, depresyon ve kaygı atakları geçirebilmektedir.

2)Momo, kullanıcıları tehdit ve taciz edebilmektedir.

3)Momo’la mesajlaşılması halinde kişisel bilgileriniz çalınabilmektedir.

4)Momo’ya geri dönüş yapan kişilerden zorla para elde edebilemektedir.

5)Şiddet öven bir dile yer verilebilmektedir ve kişiler intihara teşebbüse edebilmektedir.

Momo nasıl ortaya çıktı?

Meksika’da internet aracılığıyla işlenen suçları soruşturan polis birimi tarafından Momo’nun bir sosyal medya grubu şeklinde ortaya çıktığını belirtiyor: “Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo’ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor.”

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