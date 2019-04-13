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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek" açıklamasını yaptı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek" açıklamasını yaptı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:51
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek" açıklamasını yaptı.

Bakan Turhan, "Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu. Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin arttırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak" diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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