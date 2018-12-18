Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren E-Devlet Hizmeti!

Turkiye.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren ve vatandaşın kamu kurum ve kuruluşları le olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla verdiği hizmetlere her geçen gün bir yenisini ekliyor. Abonelik işlemleri de artık e-devlet üzerinden yapılacak ve kurumlara gidip işlem yaptırma devri kapanacak.

Elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi abonelik hizmetleri de e-Devlet üzerinden yapılacak

Abonelik başvurusu ‘net’ten yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin öncülüğünde kamuda başlatılan dijital dönüşüm çalışmalarında kamunun vatandaşlara sunduğu hizmetlerin ocak ayı sonunda % 95 oranında e-Devlet üzerinden yapılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bu çerçevede elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi abonelik hizmetlerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışma başlattı. Bu yöntemle yüz binlerce sayfa kağıttan da tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Vatandaşların e-Devlet üzerinden elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, kablo TV gibi birçok hizmete başvuru yaparak abone olmalarına dair alt yapı çalışmaları başladı.

Sistemin pilot olarak kısa sürede hayata geçirilip daha sonra da genele yayılması hedefleniyor. Bu sistemin hayata geçmesi ile abonelik için gereken bürokrasi, kuruma giderek saatlerce bekleme gibi işlemler de son bulacak. Ayrıca bu yöntemle yüz binlerce sayfa kağıt tasarrufu sağlanacağı da belirtildi.

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