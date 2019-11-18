Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106631
ALTIN
269.114
DOLAR
5.7346
STERLIN
7.4326
EURO
6.3425
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor
Bakan Açıkladı: Belgesi Olmayanlar Bu İşleri Yapamayacak!
Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Personel Alıyor! Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları...

Milli yazılım Kapasitematik saniyenin 0.001 hızında 10 GB veri aktarabilecek

Tezmaksan Makine, yerli ve milli yazılımı Kapasitemetik’i saniyenin 0.001 hızında ve makineden makineye 10 GB veri aktaracak şekilde 5G teknolojisine uyumlu hale getirdi. 2020 yılından itibaren Avrupa’ya ihracat edilecek yazılım için ilk yıl ihracat hedefi ise 1 milyon Euro olarak açıklandı. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, üretim takip yazılımı olarak geliştirilen, bütün mobil cihazlara uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve dünyanın öteki ucunda bulunulsa bile üretime müdahaleyi olanaklı kılan 5G’ye uyumlu Kapasitematik ile bin kat daha fazla mobil verinin kontrol edilebileceğini kaydetti.

Milli yazılım Kapasitematik saniyenin 0.001 hızında 10 GB veri aktarabilecek

Tezmaksan Makine, yerli ve milli yazılımı Kapasitemetik’i saniyenin 0.001 hızında ve makineden makineye 10 GB veri aktaracak şekilde 5G teknolojisine uyumlu hale getirdi. 2020 yılından itibaren Avrupa’ya ihracat edilecek yazılım için ilk yıl ihracat hedefi ise 1 milyon Euro olarak açıklandı. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, üretim takip yazılımı olarak geliştirilen, bütün mobil cihazlara uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve dünyanın öteki ucunda bulunulsa bile üretime müdahaleyi olanaklı kılan 5G’ye uyumlu Kapasitematik ile bin kat daha fazla mobil verinin kontrol edilebileceğini kaydetti.

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:53
Milli yazılım Kapasitematik saniyenin 0.001 hızında 10 GB veri aktarabilecek

Teknolojinin baş döndüren gelişimi ticaretten sağlığa, enerjiden tarıma, finanstan iletişime kadar her alanda, yeni kuralların ortaya çıkmasına sebep olurken, 5G teknolojisi ülkelerin ve markaların yeni gündem maddesi oldu. Yüksek hız ve geniş kapasite vaadiyle geliştirilen 5G teknolojisinin ilk olarak 2020 yılında Güney Kore’de uygulanması, 2022 yılına kadar ise diğer gelişmiş ülkelerde hayata geçmesi bekleniyor. Markalar ise ürün ve hizmetlerini bu yeni teknolojiyle uyumlu hale getirmek için çalışmalara başladı.Türk markası Tezmaksan, üretimde verimliliği arttırmak ve makina arızalarını önden haber vermesi amacıyla geliştirdiği Kapasitematik’i 5G teknolojisine uyumlu hale getirdi.

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, 5G ile uyumlu hale getirilen Kapasitematik sayesinde makinadan makinaya saniyenin 0.001 hızında 10 GB veri aktarmanın mümkün olacağını söyledi. Üretim takip yazılımı olarak geliştirilen, bütün mobil cihazlara uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve dünyanın öteki ucunda bulunulsa bile üretime müdahaleyi olanaklı kılan Kapasitematik’i 2020 itibariyle yurt dışına ihraç edeceklerini aktaran Aydoğdu, 5G ile bin kat daha fazla mobil verinin kontrol edilebileceğini kaydetti.

“5G uyumlu Kapasitematik sanayinin verilere kesintisiz ulaşabilmesinin önünü açacak”

Teknolojik altyapının yeterli olmadığı durumlarda üretimdeki hataların genellikle sürecin sonunda tespit edilebildiğini söyleyen Aydoğdu,bunun da özellikle havacılık sektöründe müthiş bir zaman ve hammadde maliyeti anlamına geldiğini belirtti. Aydoğdu,“Dünyanın önemli markaları, tezgâhlarına eklediği 5G sistemi ile bu kaybı şimdilik yüzde 15’2 kadar indirmeyi başarmıştır. Kapasitematik yazılımımız ile müşterilerimiz kağıt üzerinden veya manuel sistemlerle takip ettikleri makine verimliliğini, anlık olarak görebildikleri gibi 5G ile bu verilere kesintisiz ulaşabileceklerdir. 5G ile veriler milisaniyenin altında iletilebildiğinden, yüksek değerli özel imalatlarda hataların, diğer kablosuz iletişim yöntemleriyle mümkün olmayan bir ölçekte algılanması ve önlenmesi mümkün olabilecektir” dedi.

“Kapasitematik yazılımı ile makinelerin konuşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz”

Makine yapan makinaların yapay zekası çözümlendiğinde diğer sektörlerin de önünün açılacağını dile getiren Aydoğdu, başta otomotiv olmak üzere, havacılık ve savunma sanayinde hem işçilikten hem proses zamanlarından tasarruf yapılarak maliyetlerin çok aşağı çekileceğini belirtti. Türkiye’nin uluslararası piyasada rekabet gücünü hem koruması hem de birkaç adım öne geçmesi için endüstri 4,0 ve otomasyon sistemlerinin önem arz ettiğini aktaran Aydoğdu,bu parametrelere 5G hızının eklemesiyle sanayinin üretim hızını artacağını söyledi.Aydoğdu, 5G teknolojisinin avantajlarını şöyle anlattı: “5G teknolojisi, düşük gecikme süreleri ve yüksek hız kapasitesi sayesinde daha büyük fırsatlara, yenilikçi çözümlere ve uygulamalara olanak tanıyacak ve sektörlerin dijital dönüşümleri sayesinde yeni ek gelir kapıları aralanmasına imkân verecek. Biz Tezmaksan olarak tamamen yerli ve milli bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz Kapasitematik yazılımı ile makinelerin konuşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Machine Learning diye adlandırılan makina öğrenmesi ile makina bakım zamanlarını, olası arıza zamanlarını tahmin edebiliyor. 5G ile bir ileri seviye hedefimiz olan yapay zekaya çok daha kolay ulaşabileceğiz. Makina operatörün kendisini yanlış kullandığını anladığında inisiyatif kullanabilecek. Olası problemleri anlayıp gerekli uyarıları verebilecek.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
milli yazılım kapasitematik saniyenin hızında gb veri aktarabilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Vodafone Busıness Dijitalleşme Tırı” Ankara’da
“Vodafone Busıness Dijitalleşme Tırı” Ankara’da
Global Rekabet İçin Dijital Dönüşüm Şart
Global Rekabet İçin Dijital Dönüşüm Şart
Apple 16 inç MacBook Pro’yu tanıttı!
Apple 16 inç MacBook Pro’yu tanıttı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim