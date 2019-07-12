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Microsoft Türkiye’nin istihdam odaklı programı ‘İşim Gücüm Kod’ İstanbul’da başladı

Microsoft Türkiye'nin Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "İşim Gücüm Kod" projesi başladı. Projeyle, Türkiye'nin dijital dönüşümde daha güçlü bir şekilde yer alması için gereken yetenek açığının kapatılması hedefleniyor.

Microsoft Türkiye’nin istihdam odaklı programı ‘İşim Gücüm Kod’ İstanbul’da başladı

Microsoft Türkiye'nin Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "İşim Gücüm Kod" projesi başladı. Projeyle, Türkiye'nin dijital dönüşümde daha güçlü bir şekilde yer alması için gereken yetenek açığının kapatılması hedefleniyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 22:00
Microsoft Türkiye’nin istihdam odaklı programı ‘İşim Gücüm Kod’ İstanbul’da başladı

Türkiye'yi bilişim ekosistemini güçlendirerek bu alanda üreten bir ülkeye dönüştürmek için çalışmalarını sürdüren Microsoft Türkiye, kodlama eğitimlerinin bir yenisini daha hayata geçirdi. Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle ilki Microsoft Türkiye'nin İstanbul ofisinde gerçekleştirilen "İşim Gücüm Kod" projesiyle İstanbul, Ankara, Bursa ve Şanlıurfa'da toplamda 5 bin gence kodlama eğitimi verilecek. İçeriği sektörden 230 firmayla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde belirlenen eğitimlerle, bilişim ve teknoloji sektöründe çalışmak isteyen gençlerin kodlama becerileri geliştirilerek iş bulmalarına katkı sağlanacak. Programın sonunda eğitimlere katılan gençlerin yüzde 40'ının bir yıl içerisinde bilişim ve teknoloji sektöründe istihdam edilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlaması için gerekli yetenek açığına dikkat çeken Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, "Yapılan araştırmalara göre hem dünya genelinde hem de Türkiye'de önemli bir yetenek açığı var. Türkiye'deki işverenlerin yüzde 66'sı açık pozisyonları doldurmakta zorlanırken ülkemiz, yetenek açığında dünyada 6'ncı sırada yer alıyor. Buradan yola çıkarak hem ‘İşim Gücüm Kod’ ile hem de hayata geçirdiğimiz diğer eğitim projelerimizle öncelikli hedefimiz Türkiye'nin özellikle teknoloji alanında yetenek açığını kapatmak" ifadelerini kullandı.

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