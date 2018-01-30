Microsoft'tan Yeni Hamle! EA'yı Satın Alabilir

Oyun dünyasında özellikle Fifa ve NFS serileriyle kendisine büyük yer edinen, Battlefield , Dead Space , Dragon Age gibi harika oyunlarla adını altın harflerle tarihe kazıyan EA, son dönemlerdeki satış stratejileri nedeniyle neredeyse CADI ilan edildi ve yakılması da an meselesi.

Windows işletim sisteminin ve Xbox One platformunun sahibi Microsoft'un dünyanın en nefret edilen firmalarından birisi haline gelen EA'yı satın alma planları olduğu bilgisi internette yer almaya başladı.

Özellikle oyun içi satın almalarla oyuncuları kendisinden bıktıran her sene ufak değişiklikleri büyük bir olay gibi sunan EA Games, son olarak Star Wars Battlefront 2 oyunuyla oyuncuların tepkilerinin odağı haline gelmişti. Microsoft'un EA'yı satın alarak köklü değişikliklere götürmesi ve markanın sahibi olduğu oyunları tekrar canlandırarak özellikle Microsoft Mağazasına bunları aktarması ve XBOX one satışlarını ve game pass'in bilinirliğini arttırması bekleniyor.

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