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Microsoft'tan skandal itiraf: ''Skype görüşmelerini dinliyoruz''

Microsoft, gizlilik sözleşmesini, şirketin akıllı asistanı Cortana ile Skype’ın çeviri hizmeti tarafından kayıt altına alınan görüşmelerin dinleniyor olabileceğini açıkça belirtecek biçimde değiştirdi.

Microsoft'tan skandal itiraf: ''Skype görüşmelerini dinliyoruz''

Microsoft, gizlilik sözleşmesini, şirketin akıllı asistanı Cortana ile Skype’ın çeviri hizmeti tarafından kayıt altına alınan görüşmelerin dinleniyor olabileceğini açıkça belirtecek biçimde değiştirdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:50
Microsoft'tan skandal itiraf: ''Skype görüşmelerini dinliyoruz''

Microsoft’un gizlilik politikaları sözleşmesinde yakın zamanda yaptığı güncellemede, “Kişisel verileri işleme süreci hem otomatik (sanal asistan tarafından) hem de manuel olarak (doğrudan insanlar tarafından) gerçekleştirilebilir” ifadesi yer aldı. 

Tüm bunlar da şirketin, iş ortaklıkları üzerinden Microsoft için çalışan kişilerin, müşterilerin akıllı asistan Cortana ve Skype’ın çeviri hizmeti ile yaptıkları görüşmeleri dinlediği iddialarını doğrulamış olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu iddialar, Motherboard teknoloji sitesinin Microsoft için çalışan üçüncü kişiler tarafından sızdırılan belgelere atıfla geçtiğimiz hafta yayınladığı bir habere dayanıyor.

Habere göre şirket çalışanları, biri sesli asistan Cortana diğeri de Skype’ın çeviri hizmeti olmak üzere her iki servis üzerinden aktarılan ses kayıtları, Microsoft için çalışan kişiler tarafından dinlendi. Üstelik söz konusu güvenlik ihlali Microsoft müşterilerinin kişisel ve hassas konuşmalarını, gizli dokümanlarını, ekran görüntülerini ve ses kayıtlarını da kapsıyor. 

Motherboard'un eriştiği görüşme kayıtlarında kullanıcıların yakınlarıyla kilo vermek ve ilişkilerindeki problemler gibi kişisel konuları konuştuğu duyuluyor. 

Apple, Google ve yakın zamanda da Facebook ise, müşterilerle yaptıkları görüşmeleri kayıt altına alan kendi servislerinde gerçek insanların çalışması uygulamasını durdurmuştu.

Microsoft’un gizlilik sözleşmesine, servisleri üzerinden yapılan görüşmelerin insanlar tarafından dinlenebileceğine dair açık bir ifade eklemesi ise şirketin söz konusu uygulamaya şimdilik devam edeceğini gösteriyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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