Microsoft Ignite etkinliğinde 7 inovasyon açıkladı

Microsoft’un en büyük kurumsal etkinliği Ignite, Florida'da 4 Kasım’da gerçekleştirildi ve etkinliği dünya çapında 30.000 kişi canlı olarak izledi. Etkinlik kapsamında yeni inovatif hizmetler tanıtıldı. Açıklanan inovasyonlardan biri olan Azure Arc sayesinde bulut kullanan, kullanmayan ya da hibrit servislerden faydalanan şirketler, verilerini Azure’a bağlayıp istedikleri yere anında taşıyabiliyor ve faaliyetlerinde çeviklik kazıyor. Azure Arc ile şirketler daha hızlı kararlar alabiliyor ve yalnızca gerektiği anda bulut hizmeti kullanabiliyor. Zaman kazandıran tüm bu işlemler, tek bir veri koruma politikasıyla korunarak güvenle gerçekleşiyor.

Azure Arc ile bulut avantajları artık herkesin

Araştırmalara göre 2025'e kadar 175 zetabayt veri üretilecek ve 50 milyar cihaz 2030 yılına kadar birbirine bağlanmış olacak. Veriyle dijital olarak dönüşecek geleceğin dünyasında Microsoft, Azure’u dünyanın bilgisayarı haline getirmek için yeni bir adım attı. Azure Arc ile Microsoft, verilerini bulutta depolasın ya da depolamasın, tüm kurumların Azure bulut inovasyonlarından faydalanabilmesini ve üstün güvenlik önlemleri dâhil tüm Azure özelliklerine sahip olmasını sağlıyor. Microsoft’un hibrit bulut konusunda uzun yıllar süren çalışmalarını temel alan Azure Arc ile Microsoft müşterileri, Azure ile ilişkilendirilmeyen servislerini bile kendi içlerinde, şirkete ait veri merkezlerinde ya da farklı bulut hizmetleri üzerinde güvenle kullanabiliyor. Azure Arc’ın sunduğu esneklik, müşterilerin yeni donanım satın almadan veya bulut sağlayıcıları arasında geçiş yapmadan, hizmetlerini daha verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı oluyor.

Project Cortex şirketlere yenilikçi bir bilgi ağı sunuyor

Günümüzde işletmeler tonlarca belge ve veri üretiyor ancak çoğu zaman farklı yerlerde depolanan bilgileri bulmak ve kullanmak zorlaşıyor. Duyurulan bir diğer inovasyon olan Project Cortex, şirketlere bir bilgi ağı oluşturuyor; üçüncü partiler dâhil farklı depolardaki tüm doküman ve sözleşmeleri analiz etmek için makine öğrenmesini kullanıyor. Microsoft’un Teams’ten sonra sunduğu ilk ticari ürün olan Project Cortex, ağ içindeki bilgileri ve belgeleri gerektiğinde Outlook, Teams ve Office uygulamaları gibi Microsoft uygulamalarına aktarıyor.

Endpoint Manager, cihaz yönetimini modernize ediyor

Dijitalleşen çağda şirket çalışanlarının bir kısmı kendi cihazlarını kullanmayı tercih ediyor. Bu durum ise çoğu zaman özellikle siber güvenlik ve erişim konularında BT departmanlarını zorlayabiliyor. Bu yıl siber ataklar şirketlere 1 trilyon dolara mal oldu.Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın etkinliğin en önemli duyurularından biri olarak nitelendirdiği Endpoint Manager ile BT departmanları farklı cihazları tek bir yerden takip edebiliyor ve güven altına alıyor. ConfigMgr kullanıcıları, artık erişebildikleri Intune lisansı sayesinde, kolayca bulut tabanlı cihaz yönetimi imkânına kavuşuyor.

Chromium tabanlı Edge tarayıcı 15 Ocak’ta geliyor

Web tarayıcıları konusunda son yıllarda daha çok hız üzerine odaklanılsa da şu günlerde güvenlik kavramı daha önemli olmaya başladı. Bugün Fortune 500 şirketlerinin %75’i birden fazla tarayıcı kullanıyor. Bu da operasyonlar arasında uyumsuzluk riskleri taşıyor. Dünya genelinde 15 Ocak’ta kullanıma sunulacak olan Microsoft’un Chromium tabanlı Edge sürümü, yeni geliştirilen InPrivate tarama modu sayesinde, rakiplerinin henüz eşleştiremeyeceği özelliklere sahip yeni gizlilik ayarlarıyla gelecek.

Visual Studio’nun web tabanlı sürümü duyuruldu

Bu yılın başlarında gerçekleştirilen Build etkinliğinde Microsoft, ücretsiz Visual Studio Code editörü üzerinde yaptığı çalışmaya dayanarak Visual Studio geliştirme ortamının web tabanlı bir versiyonunu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Microsoft'a ait ve şu an 40 milyondan fazla kullanıcısı olan GitHub ile sağlanan entegrasyon sayesinde bu deneyim şimdi gerçeğe taşındı.

Power Virtual Agents ile yeni nesil Chatbot’lar görüntü kazanıyor

2023 yılında 500 milyon uygulama yaratılmış olacak, bu rakam son 40 yılda geliştirilenlerden daha fazla. Bireysel geliştiricileri güçlendirmek isteyen Microsoft, sanal sohbet oluşturmak için kullandığı inovatif kodsuz/düşük kodlu araç olarak Power Virtual Agents’ı duyurdu. Platform, görsel bir arayüz yardımıyla Azure’un makine öğrenmesi özelliğinden yararlanıyor. Power Virtual Agents ile görsel araçlar ekleyip bir chatbot geliştirmek kolaylaşıyor. Power Platformu’nun şu anki 2,5 milyon kullanıcısı böylece inovatif ve yaratıcı bir özelliğe kavuşmuş oldu.

Cortana’ya erkek sesi eklendi

Akıllı kişisel sesli asistan Cortana’ya erkek sesi eklenmesinin yanında Microsoft, verimlilik aracı olarak kullanılması adına Cortana tabanlı yeni deneyimleri de duyurdu. Cortana, iOS tabanlı cihazlardaki Outlook'ta (Android’e de gelecek) gelen kutusunda neler olduğunu özet olarak okuyabilecek, e-mailleri işaretleyebilecek, silebilecek ya da yanıt verebilecek. Ayrıca, takvim randevularınızın günlük bir özetini sunabilme özelliği kazanan Cortana, cevaplanması gereken önemli e-postaları haber verebiliyor.

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