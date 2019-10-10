Micro Focus, global başarı hikâyeleri çıkarmaya odaklandı

Dijitalleşme sürecini uzun ve enerji gerektiren bir maraton olarak değerlendirdiklerini söyleyen Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, “Dijital dönüşüm yolculuğuna çıkacak şirketlere stratejilerini belirlemeleri ve büyüme hedeflerine ulaşmaları için uçtan uca çözümlerimizle destek oluyoruz. Hibrit bulut altyapılara yönelik yaptığımız teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’den de global başarı hikayeleri çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Geniş bir coğrafyadaki 50 ülkede, 40 binin üzerinde kurumsal müşteri ve 18 bini aşkın çalışana sahip kurumsal yazılım devi Micro Focus, 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle gerçekleştirdiği birleşmenin ardından Türkiye’deki ilk büyük etkinliğini düzenledi.The Bosphorus Istanbul Swissôtel’de gerçekleşen Micro Focus Türkiye Zirvesi’ne EMEA Başkanı Jorge Dinares’in yanı sıra Üretimden Perakendeye, Finanstan Telekom’a kadar farklı sektörlerden 450’nin üzerinde profesyonel isim katıldı.

Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye pazarının inovasyon ve Ar-Ge odaklı gelişimiyle hem bölgesel hem de küresel ölçekte dikkat çektiğini belirterek, “Micro Focus olarak Bilişim 500 listesinde ‘3 Yaşından Küçük Genç Şirketler’ kategorisinde lider olduk. Sırf bu kategori liderliği bile, aslında Türkiye’nin dijitale, inovasyona ve yenilikçi teknolojilere ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Micro Focus arkasında büyük bir deneyim barındırıyor ve bu sayede sunduğumuz çözümler iş dünyasında yoğun ilgi görüyor. Dijitalleşme konusunu uzun ve enerji gerektiren bir maraton olarak görmek gerekir. Tam da bu noktada, şirketlerin bu vizyon çerçevesinde stratejilerini belirlemelerine ve daha sağlıklı bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkarak hem bölgesel hem küresel pazarlarda büyümelerine uçtan uca çözümlerimizle destek oluyoruz. DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve Linux/Açık Kaynak gibi pek çok alana dokunan geniş bir çözüm ağı ile büyüme hedeflerine ulaşmaları için kurumların yanında yer alıyoruz” dedi.

Micro Focus gençlerin yanında…

Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde nitelikli insan kaynağının önemine inanan Micro Focus, bu amaçla Türkiye Zirvesi etkinliğinde, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Robotik Kulübü’nü ağırladı. Çeşitli robotik projelere imza atan ve birçok yarışmada derece kazanan öğrenciler, açtıkları stantta dikkat çeken çalışmalarını sergileme fırsatı bulurken, katılımcılardan da büyük ilgi gördü.

Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Robotik Kulübü’nün çalışmalarına dikkat çekerek, “Lise, bence okul çağındaki en önemli dönem. Bireye dönüşüyorsunuz. Bugünkü çocuklar kendilerini geliştiriyorlar, bilime adıyorlar. Bu çocuklar hepimizin evlatları… Kadıköy Anadolu Lisesi Robotik Kulübü’ndeki çocukların çok güzel hayalleri var ve onları paylaşmak istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz; bu ülkenin gençlerinin hayalleri ne kadar büyük olursa bu ülkenin geleceği de o kadar parlak olur” dedi.

Micro Focus Türkiye pazarına önem veriyor

İş dünyasının dijital dönüşümünü daha geniş ve derinlemesine bir portföyle desteklemek amacıyla 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle birleşerek konumunu güçlendiren Micro Focus, bugün yıllık cirosu 4 milyar dolara ulaşan küresel bir yazılım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, hibrit bulut altyapılara yönelik teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’den de global başarı hikayeleri çıkarmak hedefiyle kararlılıkla çalışıyor.

Geçtiğimiz aylarda Global Başkanı Stephen Murdoch’un Türkiye’yi bizzat ziyaret ederek, müşteri odaklı yaklaşımı ile şirket stratejisini ülkemizdeki iş ortaklarıyla ilk ağızdan paylaşması da şirketin Türkiye pazarına verdiği büyük değeri gösteriyor.

Micro Focus ‘Bilişim 500’ listesine kategori liderliğiyle girdi

Müşteri odaklı yenilik stratejisiyle dünyanın en büyük ilk 10 yazılım şirketinden biri olarak faaliyet gösteren Micro Focus, bu yıl 20. kez Türkiye’nin bilişim alanında en büyük şirketlerini belirleyen Bilişim 500 listesinde 93. sırada yer aldı. Micro Focus ayrıca ‘3 Yaşından Küçük Genç Şirketler’ kategorisinde lider olarak konumlandı.

Micro Focus Hakkında Micro Focus, şirketlerin dijital dönüşümün dört temel sahasında işlerini yürütmelerine ve dönüştürmelerine destek oluyor: Kurumsal DevOps, Hibrit IT Yönetimi, Öngörüye Dayalı Analitikler, Güvenlik, Risk & Yönetişim. Müşteri odaklı bir inovasyon süreciyle geliştirilen yazılımımız, şirketlerin kendi kurumsal yapılarını inşa etmeleri, yönetmeleri, koruma altına almaları ve analiz etmeleri için ihtiyaç duyacakları kritik araçları sağlıyor. Bu araçlar mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler arasında köprü vazifesi üstlenerek, dijital inovasyon yarışında daha az risk ile daha hızlı inovasyonu mümkün kılıyor.

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