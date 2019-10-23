E ticaret gibi kişilerin uzaktan hizmet alımı halinde bu hizmet alımına dair tüm kriterler ve şartlar için özel bir sözleşme hazırlanmaktadır. Mesafeli satış sözleşmesi olarak adlandırılan bu sözleşme sayesinde satıcı ve alıcı arasındaki yapılacak olan alışveriş ile ilgili tüm detaylar netleştirilmekte ve olası anlaşmazlıklarda da yine bu mevzuatlara göre anlaşmazlıklar çözümlenmektedir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Ne İşe Yarar?

Türkiye'de yeni tüketici kanunu ile birlikte mesafeli satış sözleşmesinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle tüm e ticaret yazılımları ile internetten satış yapan web sitelerinin ve uzaktan satış yapan firmaların müşterilerine böylesine bir imkanı sunması zorunludur. İnternet üzerinden yapılacak tüm satış işlemlerinde geçerli olan mesafeli satış sözleşmesi, üstelik sadece internet üzerinden yapılan alışverişlerde değil telefon, radyo, televizyon, elektronik posta ya da katalog gibi daha farklı alanlarda yapılan satışları da kapsamaktadır. Üstelik sözleşme sadece bir ürün alımını değil hizmet alımını da desteklemektedir.

Yasal E Ticaret Sitesi Açma ve E Ticaret Yazılımları

Yasal mevzuatlara uygun bir şekilde hazırlanan bu sözleşmelerde mevcut şartların incelemesi ve olası sorunlarda konu ile ilgili itirazda bulunması gerekmektedir. Özellikle ürünlerin ya da hizmetlerin iadesi ya da cayma gibi tüm detaylar, satış sözleşmesi ile birlikte belirlenmektedir ve tüm vatandaşlar bir ürün alımı sırasında bu sözleşmeyi okuyarak onayladığını kabul eder. Bu nedenle internet üzerinden yapılan alışverişlerde sözleşmeye göz atmalı ve özellikle iade gibi durumlarda firmanın nasıl bir prosedürü uygun gördüğü öğrenilmelidir.

Hem tüketicinin hem de satıcının haklarını koruyacak olan bu sözleşme e ticaret konusunda öncelikli bir durumdur. Yeni bir e ticaret sitesi açmayı planlıyor ve prosedürleri ile ilgili bilgi almak istiyorsanız bu alanın profesyonellerinden yardım almalısınız. Türkiye'de bu aşamada ise ön plana çıkan Omni Ticaret ile ilk adımı atabilir ve ihtiyaçlarınızı kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için https://www.omniticaret.com/e-ticaret-paketleri/ web adresini ziyaret edebilirsiniz.