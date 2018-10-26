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Memur Öğretmen Alımına Hayır Etiketi Parayla Satın Alınmış Etiket Çıktı!

Sosyal Medya son zamanlarda sesini duyurmak isteyenlerin, örgütlenip bir araya gelmek isteyenlerin en popüler buluşma yeri haline geldi. Öyle ki, atanamayan memurlar, memur adayları ve daha birçok meslek grubu yetkililere sesini duyurmak için Twitter ve facebook gibi sosyal medya sitelerini kullanıyor. Trend Topic denilen en çok konuşalanlar listesine girerek sesini duyurmaya çalışanlar haklı olarak meramını anlatmak için bu yolu deniyor.

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Memur Öğretmen Alımına Hayır Etiketi Parayla Satın Alınmış Etiket Çıktı!

Sosyal Medya son zamanlarda sesini duyurmak isteyenlerin, örgütlenip bir araya gelmek isteyenlerin en popüler buluşma yeri haline geldi. Öyle ki, atanamayan memurlar, memur adayları ve daha birçok meslek grubu yetkililere sesini duyurmak için Twitter ve facebook gibi sosyal medya sitelerini kullanıyor. Trend Topic denilen en çok konuşalanlar listesine girerek sesini duyurmaya çalışanlar haklı olarak meramını anlatmak için bu yolu deniyor.

26 Ekim 2018 Cuma 21:19
Memur Öğretmen Alımına Hayır Etiketi Parayla Satın Alınmış Etiket Çıktı!

Sosyal Medya son zamanlarda sesini duyurmak isteyenlerin, örgütlenip bir araya gelmek isteyenlerin en popüler buluşma yeri haline geldi. Öyle ki, atanamayan memurlar, memur adayları ve daha birçok meslek grubu yetkililere sesini duyurmak için Twitter ve facebook gibi sosyal medya sitelerini kullanıyor. Trend Topic denilen en çok konuşalanlar listesine girerek sesini duyurmaya çalışanlar haklı olarak meramını anlatmak için bu yolu deniyor.

Ancak bir durum var ki, sosyal medyanın gücü de satın alınabiliyor yada satın alınabildiği sanılıyor. 

Geçtiğimiz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında ''Memurluk Kazanmış Tüm Öğretmenlere MEB'de İhtiyacımız Var!'' demişti ve biz de bunu haber yapmıştık.

Başka memur kadrolarında memurluk yapan ancak mesleği öğretmenlik olanlar bu haberimize oldukça büyük rağbet göstermiş, onlarca teşekkür mesajları atmıştı.

Mesajları görmek için tıklayınız.

Memur öğretmenlerin MEB kadrosuna geçişine karşı çıkan kişi veya kişiler parayı bastırıp, twitterda gündem olmayı başarmış. Peki bunu nereden biliyoruz. Bu sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bot hesaplar üzerinden konu etiketi altında alakasız kelimeler ve cümleler içeren tweet'ler atılır ve trend topic listesine girilir.

İşte kanıtı;

Sonuç itibari ile gerçekten sesini duyurmak isteyenler ile gündemi meşgul etme çabası içerisinde olanlar birbirie karışmak üzere...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.10.2018 21:58
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memur öğretmen alımına hayır etiketi parayla satın alınmış etiket çıktı
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