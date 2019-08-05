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Kurban bayramında siber suç kurbanı olmamanın 7 yolu

ESET, Türkiye’de Kurban Bayramı döneminde kullanıcıların siber dolandırıcıların hedefi olmamaları için önerilerde bulundu. ESET İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen kurban bayramı ve tatil döneminde dijital olarak güvende kalmak için şu 7 öneriyi yaptı:

Kurban bayramında siber suç kurbanı olmamanın 7 yolu

ESET, Türkiye’de Kurban Bayramı döneminde kullanıcıların siber dolandırıcıların hedefi olmamaları için önerilerde bulundu. ESET İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen kurban bayramı ve tatil döneminde dijital olarak güvende kalmak için şu 7 öneriyi yaptı:

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:59
Kurban bayramında siber suç kurbanı olmamanın 7 yolu

Siber suçluların bayram mesaisi başladı

ESET, Türkiye’de Kurban Bayramı döneminde kullanıcıların siber dolandırıcıların hedefi olmamaları için önerilerde bulundu. ESET İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen kurban bayramı ve tatil döneminde dijital olarak güvende kalmak için şu 7 öneriyi yaptı: 

1) Sahte online bağış sitelerine karşı uyanık olun! Bayram döneminde hayır kurumlarına yönelik bağışlar ve vekalet yoluyla kurban kesimi çokça yapılıyor. Özellikle internet üzerinden parasal ödeme yapmayı planlıyorsanız, hedeflediğiniz hayır kurumuna ilişkin doğru bilgi edinin, bu dönemde ortaya çıkabilecek sahte bağlantıların kurbanı olmayın.

2) İmkansız tekliflere aldanmayın. Kullanıcıların ilgisini çeken ‘Bedava‘, ‘Kazandınız‘ gibi mesaj ve e-maillere karşı uyanık olun. Gerçek olamayacak kadar güzel görünen tekliflere itibar etmeyin!

3) Ortak Wi-Fi noktalarından, gerekmediği sürece parasal işlemler yapmayın. Güvenliği kuşkulu kablosuz internet noktalarında ya da internet kafelerde gerekmedikçe bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.

4) Seyahate çıkmadan önemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz çalındığı ya da kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

5)USB aygıtları ve diğer hafıza kartlarını virüslere karşı kontrol edin. Bayram ve tatil döneminde seyahatler artıyor. Dolayısıyla film ve fotoğrafların depolandığı, paylaşıldığı USB hafıza kartlarının kullanımı da artıyor. Bu tür taşınabilir bellekleri kullanmadan önce güncel bir virüs tarayıcı ile tarayın.

6) Sistem yamalarını ihmal etmeyin. İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yola, tatile çıkmadan bilgisayarınızdaki güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin.

7) Bilgisayarınızı virüslere karşı tarayın: Fırsat buldukça bilgisayarınızı, tabletinizi olası virüs bulaşmalarına karşı online tarayın. Bu konuda ESET’in ücretsiz online tarama hizmetini kullanabilirsiniz. http://www.eset.com/tr/home/products/online-scanner/adresinden bu tarayıcıya ulaşabilirsiniz.

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kurban bayramında siber suç kurbanı olmamanın yolu
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