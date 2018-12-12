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Kotasız İnternet Fiyatları Belli Oldu!

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Adil Kullanım Kotası (AKK) kaldırılıyor. İşte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaaren kotasız internet kullanacak olanların ödeyecekleri fiyatları da belli oldu. İşte kotasız internet fiyatları...

Kotasız İnternet Fiyatları Belli Oldu!

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Adil Kullanım Kotası (AKK) kaldırılıyor. İşte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaaren kotasız internet kullanacak olanların ödeyecekleri fiyatları da belli oldu. İşte kotasız internet fiyatları...

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:10
Kotasız İnternet Fiyatları Belli Oldu!

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Adil Kullanım Kotası (AKK) kaldırılıyor. İşte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaaren kotasız internet kullanacak olanların ödeyecekleri fiyatları da belli oldu. İşte kotasız internet fiyatları...
 

Fulllimitsiz AKN'siz 

Hız: 4 Mbps 

Ücret: 59.90 TL / 1-12 Ay

Net Full Limitsiz 

Hız: 8 Mbps 

Ücret: 79.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 24 Mbps 

Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XL

Hız: 35 Mbps 

Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XXL

Hız: 50 Mbps 

Ücret: 249.90 TL / 1-12 Ay

Sabit telefonu olanlar için internet paketleri: 

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 100 Mbps 

Ücret: 324.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 50 Mbps 

Ücret: 237.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 35 Mbps 

Ücret: 137.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 24 Mbps 

Ücret: 107.90 TL / 1-12 Ay

Yalın internet tercih edenler için internet paketleri: 

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 100 Mbps 

Ücret: 336.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 50 Mbps 

Ücret: 259.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 35 Mbps 

Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 24 Mbps 

Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay

İnternet ve Alo Paket tercih edenler için: 

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 100 Mbps 

Ücret: 336.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 50 Mbps 

Ücret: 249.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 35 Mbps 

Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay

Fibernet/Hipernet Full Limitsiz 

Hız: 24 Mbps 

Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay

D Smart'ın AKN'siz tarifesi: 

Hız: 10 Mbps 

Hoşgeldin paketi: 80 TL 

Aile Spor Paketi: 85 TL 

Film Dizi Paketi: 90 TL 

Mega Paket: 95 TL

Turknet'in AKN'siz tarifesi: 

Hız: 100 Mbps 

Ücret: 64.99 TL 

(*)Turknet halihazırda AKN'siz internet tarifesini tüketicilere sunuyor.

Turkcell Superonline ise henüz AKN'siz internet tarifelerini duyurmadı.

Kaynaklar; Türk Telekom

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
Anahtar Kelimeler:
kotasız internet fiyatları belli oldu
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Mahmut 6 gün önce

Şaka mı bu ? Fiyatlara bak soyguncu herifler

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Oğuz 6 gün önce

En iyisi turknet uzun zamandır kullanıyorum hep limitsiz di fiyatida uygun

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Ohaa 6 gün önce

Akn kaldırıldı diye fiyatları neredeyse iki katına çıkaran ve hızları düşüren firmalar hepinizin ta amk

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Ahmet 5 gün önce

4 mbps hızında 20 gb Akk kotalı yalın internet hizmetini ayda 30 TL ye kullanıyorum. Bu bana yetiyor da artıyor.

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