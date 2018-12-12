Kotasız İnternet Fiyatları Belli Oldu!

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Adil Kullanım Kotası (AKK) kaldırılıyor. İşte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaaren kotasız internet kullanacak olanların ödeyecekleri fiyatları da belli oldu. İşte kotasız internet fiyatları...
Fulllimitsiz AKN'siz
Hız: 4 Mbps
Ücret: 59.90 TL / 1-12 Ay
Net Full Limitsiz
Hız: 8 Mbps
Ücret: 79.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XL
Hız: 35 Mbps
Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz / XXL
Hız: 50 Mbps
Ücret: 249.90 TL / 1-12 Ay
Sabit telefonu olanlar için internet paketleri:
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 100 Mbps
Ücret: 324.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps
Ücret: 237.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps
Ücret: 137.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 107.90 TL / 1-12 Ay
Yalın internet tercih edenler için internet paketleri:
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 100 Mbps
Ücret: 336.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps
Ücret: 259.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps
Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay
İnternet ve Alo Paket tercih edenler için:
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 100 Mbps
Ücret: 336.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 50 Mbps
Ücret: 249.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 35 Mbps
Ücret: 149.90 TL / 1-12 Ay
Fibernet/Hipernet Full Limitsiz
Hız: 24 Mbps
Ücret: 119.90 TL / 1-12 Ay
D Smart'ın AKN'siz tarifesi:
Hız: 10 Mbps
Hoşgeldin paketi: 80 TL
Aile Spor Paketi: 85 TL
Film Dizi Paketi: 90 TL
Mega Paket: 95 TL
Turknet'in AKN'siz tarifesi:
Hız: 100 Mbps
Ücret: 64.99 TL
(*)Turknet halihazırda AKN'siz internet tarifesini tüketicilere sunuyor.
Turkcell Superonline ise henüz AKN'siz internet tarifelerini duyurmadı.
Kaynaklar; Türk Telekom
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Şaka mı bu ? Fiyatlara bak soyguncu herifler
En iyisi turknet uzun zamandır kullanıyorum hep limitsiz di fiyatida uygun
Akn kaldırıldı diye fiyatları neredeyse iki katına çıkaran ve hızları düşüren firmalar hepinizin ta amk
4 mbps hızında 20 gb Akk kotalı yalın internet hizmetini ayda 30 TL ye kullanıyorum. Bu bana yetiyor da artıyor.