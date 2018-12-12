Kotasız İnternet Fiyatları Belli Oldu!

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Adil Kullanım Kotası (AKK) kaldırılıyor. İşte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaaren kotasız internet kullanacak olanların ödeyecekleri fiyatları da belli oldu. İşte kotasız internet fiyatları...