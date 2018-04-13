Katlanma Özelliğine Sahip İlk Telefon İçin Tarih Netleşiyor 

Telefon üreticilerinin amansız yarışında son zamanlarda kendisine yer bulan ve bu yeri oldukça iyi değerlendiren Çin'in en önemli markalarından Huawei yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Samsung uzun süredir katlanabilir telefon üretimi için çalışmalarını sürdürse de Çinli dev akıllı telefon üreticisi Hawei son yıllardaki büyümesini yeni bir aşamaya geçirmeye kararlı. Dünyanın ilk katlanabilir telefonunun samsung ya da apple'dan farklı bir marka tarafından geliştirilip satışa çıkarılması oldukça mümkün gözüküyor. Son 5 senedir birçok teknoloji şirketi katlanma özelliğine sahip ekranlar üretmek için çalışadursun, Güney Koreli medya sitesi ETNEWs'de yer alan habere göre Huawei katlanabilir cep telefonu üretiminde sona yaklaştı. Öyle ki Kasım 2018'de satışa çıkması dahi söz konusu olabilir.

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