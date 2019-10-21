Kaspersky, yeni tehdit istihbaratı hizmetiyle endüstriyel kontrol sistemlerindeki açıklara karşı koruyor

Her bilgisayar sisteminde olduğu gibi, endüstriyel bileşenlerde de açıklar olması kaçınılmaz. Kaspersky Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Acil Müdahale Ekibi (Kaspersky ICS CERT), IIoT bileşenlerde ve endüstriyel kontrol sistemlerinde[1] her yıl en az 60 yeni açık buluyor. Bu açıklar, yüz binlerce ICS ve IIoT ürününü etkileme potansiyeline sahip oluyor. Bu açıklardan yararlanılması, sistemlerin çökmesine veya zararlı yazılımların ürünün yönetim veya kritik üretim verilerine erişebilmesine yol açabiliyor. Müşterilerin bu açıkların ne derece önemli olduklarının farkında olmaları ve açıkları yamamak ya da tehlikelerini azaltmak için neler yapabileceklerini anlamaları son derece önemli.

Endüstriyel kuruluşların, kullandıkları bir üründe var olan açıkların farkında olmaya ek olarak, bu açıklardan yararlanılması durumunda ortaya çıkabilecek olası saldırı senaryolarını tespit edip önleme imkanına da sahip olmaları gerekiyor. İzinsiz giriş tespit sistemlerinin genellikle BT varlıklarını korumaya odaklanan saldırı tespit kurallarına ve imzalarına sahip olması işleri zorlaştırıyor. Çünkü bu durumda, özel olarak saldırılara açık ICS bileşenlerini hedef alan birçok ağ saldırı vektörü ortaya çıkarılamıyor.

Kaspersky ICS Vulnerability Database, çeşitli satıcıların sunduğu yaygın kullanılan ICS ürünlerinde yer alan en kritik açıklarla ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyecek. Endüstriyel kuruluşların varlıklarında açık olup olmadığını kontrol edebilmeleri için her bir kayıt ayrıntılı teknik bilgiler içerecek. Böylece, kullanıcılar açık içeren sistemlerin kötü amaçlı taraflarca kullanılması riskini azaltmaya yönelik güncellemeler veya başka işlemler planlayarak bunlara öncelik verebilecek.Bilgiler REST API aracılığıyla hem insan hem de makineler tarafından okunabilir formatta iletilecek. Bu sayede müşteriler bu bilgileri mevcut siber güvenlik araçlarına entegre etmenin yanı sıra ihtiyaç duyulan iyileştirme işlemlerine manuel olarak da karar verebilecek.

Bu Kaspersky hizmetinin ikinci bileşeni olan Network Attacks Signatures Database ise ICS tehditlerine ait imzaları içerecek. Bu veritabanı, müşterilerin endüstriyel altyapılarındaki siber güvenlik risklerini en aza indirmeye yardımcı olmak için üçüncü taraf izinsiz giriş tespit sistemlerine entegre edilebilecek.

Kaspersky Endüstriyel Siber Güvenlik İş Geliştirme Lideri Georgy Shebuldaev, "Bu yeni hizmet müşterilerin Kaspersky uzmanlığından yararlanarak açık yönetimi ve vaka tespiti sistemlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak. Endüstriyel bir kuruluşun sızıntı testi ve periyodik açık değerlendirmeleri yapması, mevcut siber güvenlik durumunu tanımlamak ve operasyon teknolojileri (OT) veya güvenlik ekiplerini iyileştirmeler yapmaları için harekete geçirebilir. Açık olup olmadığını sürekli olarak değerlendirmek, olası saldırıların ortaya çıkmasını azaltacak iyileştirmeleri planlamanın en önemli unsurlarından biridir. Fakat şu anda, ilgili ortamların yapısı nedeniyle bu değerlendirme sadece pasif bir yolla uygulanabiliyor. Ne yazık ki halka açık mevcut ICS veya IIoT açık bilgileri sunan kaynaklar, açık değerlendirmelerini sürekli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeye yarayacak tutarlılığa, netliğe ve gerekli bilgilerin çoğuna sahip değil. ICS Vulnerabilities Database'in sunacağı kullanıma hazır istihbarat ve yönergelerin bu sorunu çözeceğine inanıyorum." dedi.

The ICS Vulnerabilities Database, Aralık 2019'da satışa sunulacak. Daha fazla bilgi edinmek ve hizmeti denemek isteyen şirketler ics@kaspersky.com adresinden Kaspersky ekibiyle iletişime geçebilirler.

Kaspersky'nin endüstriyel şirketlere yönelik portföyü hakkında daha fazla bilgiyi şirketin resmi websitesinde bulabilirsiniz.

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