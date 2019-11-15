Kaspersky, ABD ve Kanada'daki müşterilerinin verilerini İsviçre'de işleyip depolayacak

Veri depolama ve işleme altyapısını İsviçre'ye taşımaya devam eden Kaspersky, şimdi de ABD ve Kanada'daki müşterilerinin verilerini bu ülkeye taşıyor. Ayrıca, şirket ilk Latin Amerika Şeffaflık Merkezi'ni Ocak 2020'de Sao Paulo, Brezilya'da açacağını duyurdu.

Önde gelen global siber güvenlik şirketi Kaspersky, müşterilerinin verilerini her zaman en güvenilir ve güçlü şekilde korumaya kendini adadı. Ayrıca, şirket dijital güvene dayalı etkin veri koruma yöntemleriyle sürekli olarak müşteri güvenliğini daha iyi hale getirmek için çalışmaya devam ediyor. Global Şeffaflık Girişimi'nin bir parçası olarak Kaspersky veri depolama ve işleme altyapısını da uyarlıyor. Bu doğrultuda, Avrupalı kullanıcılardan başlamak üzere, temel süreçler Rusya'dan İsviçre'ye taşınıyor.

Şirket, taşıma işleminde yeni bir aşamaya geçerek ABD ve Kanada'daki müşterilerin verilerinin de İsviçre'ye taşınıp burada işleneceğini duyurdu. Bu veri, gönüllü olarak, siber tehditlere ilişkin verileri otomatik olarak işleyen bulut tabanlı gelişmiş bir sistem olan Kaspersky Security Network (KSN) ile paylaşılıyor. Buna şirkete ait ürünlerin otomatik zararlı yazılım analizi için KSN'ye gönderdikleri şüpheli veya daha önce bilinmeyen zararlı dosyalar da dahil.

Kaspersky'de Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anton Shingarev, "Hepimiz kendi verilerimizi korumak istiyoruz. Yaşadığımız dijital dünyada bu son derece makul bir istek. Fakat akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, mobil uygulamalar ve siber güvenlik çözümleri gibi dijital teknolojiye ilişkin kendi tercihlerimize güvenebileceğimizden emin olmamız gerekiyor. Güven hak edilmesi gereken bir duygu. Kaspersky olarak, tüm şirketlerin siber alanda şeffaflık ve hesap verilebilirliklerini sürekli geliştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Büyük altyapı projemizde ilerlemeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz ve söz verdiğimiz gibi, Avrupalı müşterilerin yanı sıra diğer bölgeleri de verilerini İsviçre'deki veri merkezlerinde işlemek üzere taşıyoruz." dedi.

Şirket duyuruyu Kaspersky'nin ilk imzalayanlar arasında yer aldığı uluslararası global etkinlik Siber Dünyada Güven ve Güvenlik için Paris Çağrısı'nın ikinci versiyonu olan Paris Barış Forumu 2019'da yaptı.

Kaspersky ayrıca, Latin Amerika'da açmayı planladığı yeni Şeffaflık Merkezi'ni de duyurdu. Şirket ilk Şeffaflık Merkezi'ni Zürih'te açtığından bu yana tam bir yıl geçti. Güvenilir iş ortaklarının şirketin kaynak kodunu incelediği özel bir güvenlik tesisi olan Şeffaflık Merkezi, hem mevcut hem de potansiyel Kaspersky müşterilerinin siber güvenlik ürün ve hizmetlerine duydukları güveni artırmada önemli bir yere sahip olduğunu kanıtladı.

Müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla, şirket bu yılın başlarında Madrid'de bir Avrupa Şeffaflık Merkezi daha açtı, Malezya'da açacağı APAC Şeffaflık Merkezi'ni ve tesislere ekleyeceği daha geniş kapsamlı işlevleri duyurdu. Kaspersky, merkezin ziyaretçilerine mühendislik ve veri işleme uygulamalarına ek olarak ürün portföyü hakkında da daha fazla bilgi edinme imkanı sunuyor. Kaspersky'nin tüm Şeffaflık Merkezlerinde şirketin yazılımını kaynak kodundan derleyerek halka açıklanan kodla karşılaştırma fırsatı sunuluyor. Bu yaklaşım, Kaspersky'nin ürünlerine duyulan güveni görülmemiş bir düzeye çıkararak şirketteki uzmanların yardımıyla bir veri derleme süreci yürütülmesini mümkün kılıyor.

Shingarev bu konu hakkında şu yorumu yaptı: "Güvenlik briefingleri için özel olarak geliştirdiğimiz üç katmanlı yaklaşım, her bir iş ortağına en uygun ve en ihtiyaç duyulan yardım türünü sunduğundan son derece başarılı oldu. Şeffaflık ve veri işleme uygulamalarımızı paylaşmaktan kapsamlı ve zorlu bir kaynak kod incelemesi gerçekleştirmeye kadar, iş ortaklarımıza her konuda ihtiyaçları olan tüm bilgileri sağlıyoruz. Hiçbir siber güvenlik şirketi süreçleri ve teknolojileri konusunda bu kadar ileri gitmedi. Tüm sektörü daha açık ve güvenilir hale getirmek için bu yaklaşıma öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz."

Ayrıca, Kaspersky Hata Tespiti Ödül Programı üzerinde aralıksız çalışmaya da devam ediyor. Mart 2018'den beri şirket 66 hata tespiti aldı ve bunları çözüme kavuşturdu. Program kapsamında 20 rapora toplamda 45.350 dolar ödül verildi.

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