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Kara Cuma Yerine Alternatif İsimle Kampanya Yaptılar!

ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde Kara Cuma anlamına gelen Black Friday indirim günlerine Türkiye'deki markalarda ayak uydurdu. Ancak isminden dolayı tepki çekmek istemeyen markalar indirim günlerine alternatif isimler üretti.

Kara Cuma Yerine Alternatif İsimle Kampanya Yaptılar!

ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde Kara Cuma anlamına gelen Black Friday indirim günlerine Türkiye'deki markalarda ayak uydurdu. Ancak isminden dolayı tepki çekmek istemeyen markalar indirim günlerine alternatif isimler üretti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:22
Kara Cuma Yerine Alternatif İsimle Kampanya Yaptılar!

ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde Kara Cuma anlamına gelen Black Friday indirim günlerine Türkiye'deki markalarda ayak uydurdu. Ancak isminden dolayı tepki çekmek istemeyen markalar indirim günlerine alternatif isimler üretti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada dışında İngiltere’de de yapılan bu çılgın günde resmi tatil uygulanmaz. Bu güne Black Friday denmesinin sebebi ise gün boyunca gerçekleşen alışverişten dolayı trafiğin altüst olması, mağazaların önünde yollara taşan kuyrukların oluşması, taşkın bir kalabalığa sahne olan sokaklar ve önlenemeyen gürültülerin oluşmasından kaynaklanmaktadır. Son günlerde ülkemizde de başlayan Black Friday uygulaması büyük indirimlere sahne olmuştu. İslam ülkelerinde bazı çevreler uygulamanın isminden ddolayı tepki gösterir. Black Friday Kara Cuma anlamına gelmektedir. Müslümanlar için kutsal olarak bilinen cuma gününe böyle bir isim verilmesinden dolayı müslümanlar tepkilerini dile getirirler.

2018 yılında 23 Kasım olarak belirlenen indirim günleri için Türk markaların bulduğu alternatif isimler şöyle;

  • Efsane Günler
  • İndirim Günleri
  • Şahane Cuma
  • Mükemmel Cuma
  • Harika Cuma
  • Beklenen Cuma
  • Cuma Aşkına
  • Süper Cuma

Ancak buna rağmen birçok kişi isminden dolayı kampanyaya tepki gösterse de bu güne özel yapılan indirimler karşılık buluyor.

LG 7 TL'ye telefon satacak

Kampanya görsellerinden bazıları şöyle;

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Son Güncelleme: 21.11.2018 23:16
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kara cuma yerine alternatif isimle kampanya yaptılar
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.. 2 saat önce

Bu KAHPELIGINIZI ORTMEYECEK AMA, KAHPESINIZ, ALCAKSINIZ... KOPEKSINIZ.. ALLAHIN LABETO UZERLERINE OLSUN..

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