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KANDAKİ OKSİJENİ ÖLÇEBİLEN YENİ Sağlık asistanınız HONOR BAND 5 TÜRKİYE’DE

HONOR’un yeni akıllı bileklik modeli HONOR Band 5, Türkiye’de satışa sunuldu. Sportif ve sağlıklı yaşam tarzına sahip olanlar için birbirinden değerli işlevler sunan HONOR Band 5; kesintisiz nabız ölçüm monitörü, kan oksijen satürasyonu ölçümü ve anlık uyarı gibi özellikleri ve sunduğu avantajlarla gönüllerde taht kuruyor.

KANDAKİ OKSİJENİ ÖLÇEBİLEN YENİ Sağlık asistanınız HONOR BAND 5 TÜRKİYE’DE

HONOR’un yeni akıllı bileklik modeli HONOR Band 5, Türkiye’de satışa sunuldu. Sportif ve sağlıklı yaşam tarzına sahip olanlar için birbirinden değerli işlevler sunan HONOR Band 5; kesintisiz nabız ölçüm monitörü, kan oksijen satürasyonu ölçümü ve anlık uyarı gibi özellikleri ve sunduğu avantajlarla gönüllerde taht kuruyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 20:33
KANDAKİ OKSİJENİ ÖLÇEBİLEN YENİ Sağlık asistanınız HONOR BAND 5 TÜRKİYE’DE

 HONOR Band 5 akıllı bileklik, sahip olduğu gelişmiş sensörler ve algoritmalar sayesinde sağlığınızın anlık takibinde en yakın yardımcınız olacak. HONOR Band 5 akıllı bileklik; sağlığınızı korumanıza yardımcı olduğu gibi gün boyu kişisel asistan görevini görecek.

7/24 Nabız takibi: Anlık Uyarılar

Akıllı bilekliğin 24 saat boyunca asla dinlenmeyen kalp atış monitörü, nabız izleme için kızılötesi teknoloji özelliğiyle tehlikeli durumlardan haberdar olmanızı sağlıyor. TruSeenTM 3.5 kalp atışı teknolojisi sayesinde HONOR 5 Band, sağlıklı yaşam için aracılık ediyor.

Eş zamanlı nabız sayımı/nabız aralığı ölçümü ve nabız uyarılarıyla egzersiz esnasındaki riskleri en aza indiren akıllı bileklik, SpO2 sensörü sayesinde kan oksijen satürasyonu ölçümü yapabiliyor. Böylece kullanıcı hipoksi gibi tehlikeli durumlardan haberdar olabiliyor ve zaman kaybetmeden önlem alabiliyor.

Uyku sorunlarını tanımlayabilen uyku takibi teknolojisi

HUAWEI TruSlee teknolojisi sayesinde bebekler gibi uyuyabilirsiniz. HONOR 5 Band, kalp atışını ve solunumu eş zamanlı izleyerek analiz ediyor ve 200 kişiselleştirilmiş uyku kalite önerisi ve değerlendirmesiyle uyku sorunlarını tanımlayarak önlem almanıza aracı oluyor. HONOR 5 Band’in uykuya kalma dalma anını kaydeden algoritmanın tahminleri yüzde 95 oranında doğru sonuçlar veriyor.

50 metre suya dayanıklılık ve kulaç tanımlama

Yüzme metrikleri arasında bulunan SWOLF değeri, havuz uzunluğu boyunca yüzme sürenizle kulaç sayınızın toplanmasıyla hesaplanıyor ve değerin düşük olması yüzmenin verimli olduğunu gösteriyor. HONOR Band 5 akıllı bileklik, gerçeğe en yakın verileri elde edebilmek için son teknoloji ürünü TruSeen 3.0 Yapay Zeka destekli algoritmalarla çalışıyor. HONOR Band ile yüzme verimliliğini hesaplayabilirsiniz. Üstelik bu akıllı bileklik, 50 metreye kadar suya dayanıklı. Yüzerken veya ellerinizi yıkarken de akıllı bilekliğinizi güvenle kullanabilirsiniz.

Farklı fitness modları

HONOR 5 Band, 10 farklı fitness modunu algılayabilmesiyle adeta bileğinizdeki profesyonel antrenör oluyor. HONOR 5 Band, fitness rutininize daha derin bir bakış sağlayabilmek için kalp atışı, antrenman süresi, mesafe, adım sıklığı, kaloriler ve aerobik/anaerobik antrenman gibi verileri detaylıca kaydediyor.

Müzik çalar kontrolü

HONOR 5 Band, müzik çalar uygulamasını da kontrol edebilme imkânı sunuyor. Böylece fiziksel olarak sağlıklı yaşamın gerekliliklerinin yerine getirilmesine aracı olduğu gibi ruhsal açıdan da sağlığa katkıda bulunuyor.

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