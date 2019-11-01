kadınları spycam lere karşı uyaracak uygulama

Casus kamera da denilen spycamlere karşı kadınları uyaracak uygulama (app) Çinli teknoloji devlerinden geldi.

Çin’de 3 dolardan ucuza satın alınabilecek spycam’ler özellikle kadınları gözetlemek veya eteklerinin altından görüntü alabilmek amacıyla kullanılıyor. İddialara göre Çin’de otel odalarının yüzde 80’inde de spycamler bulunuyor.

Çin’in en büyük arama motoru Baidu ve siber güvenlik firması Qihoo 360 hem kendi ülkelerinde hem de tüm dünyada benzer şekilde gizliliği ihlal edilen kişiler için spycam sorununa el attı. İki firma, gizli kameraları tespit edecek telefon uygulamaları geliştirdi. Qihoo, 360 Phone Guardian uygulamasını Baidu da Baidu Phone Guardian uygulamalarını piyasaya sürdü. Her iki uygulama da benzer teknolojiyi kullanıyor. Uygulamaların çalışması için telefonların wifi bağlantısının çalışıyor olması gerekiyor. Spycam’lerin çoğu uzaktan kontrol edildiği için internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Uygulamalar da internet bağlantılarını analiz ederek gizli kameraları açığa çıkarıyor ve kullanıcıyı yakındaki spycam’ler için uyarıyor.

(BSHA)