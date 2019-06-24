İşte WhatsApp'ı internetsiz kullanabilmenin yolu!

İnternetsiz bir şekilde WhatsApp'ta mesajlaşabilmek artık mümkün. İşte internetiniz olmadan da WhatsApp'ı kullanabilmek için yapmanız gerekenler.

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yeni özellikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere WhatsApp online bir mesajlaşma uygulaması, yani internetiniz yokken ne mesaj alabiliyorsunuz ne de mesajınız karşı tarafa iletiliyor.

Fakat Android'lerde keşfedilen yeni bir özellik sayesinde kullanıcılar WhatsApp'ı interneti olmadan da kullanabilecek.

İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için kullanıcıların bir takım ayarlar yapması gerekiyor.

İşte WhatsApp'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilmek için yapılması gerekenler:

Android cihazınızda Ayarlar kısmına girin. Karşınıza çıkan Bağlantılar sekmesinden Mobil Ağlar'ı seçin.

Mobil Ağlar bölümünde karşınıza çıkan Erişim Noktası adları seçeneğine tıklayın.

Erişim Noktası Adları sekmesinde sağ kısımda bulunan Ekle seçeneğine basın.

Karşınıza çıkan ekrandaki boşlukları aşağıda verdiğimiz bilgilere göre doldurun.

İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080

Verdiğimiz bilgileri boşluklara doldurduktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları kısmından WhatsApp'ı seçin.

Yapılan bu işlem sonrası telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor fakat GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor. Normal ayarlarınıza geri döndüğünüzde ise bu süreçte kullandığınız internet tek seferde size yansıtılıyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(MİLLİYET)