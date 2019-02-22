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İşte Samsun'da Üretilen Telefon!

Reeder, Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu 'P13 Lite'ı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun onayının ardından piyasaya sürmeyi planlıyor. Telefon, iç pazarın yanı sıra Romanya, Afrika ve Dubai'de de satışa sunulacak.

İşte Samsun'da Üretilen Telefon!

Reeder, Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu 'P13 Lite'ı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun onayının ardından piyasaya sürmeyi planlıyor. Telefon, iç pazarın yanı sıra Romanya, Afrika ve Dubai'de de satışa sunulacak.

22 Şubat 2019 Cuma 15:32
İşte Samsun'da Üretilen Telefon!

Akıllı telefon ve tablet firması Reeder'ın geçen yıl Samsun'da açtığı ve 180 kişinin istihdam edildiği fabrikada 'P13 Lite' üretim bandına girdi.

Telefonda Android 8.1 işletim sistemi kullandıklarını anlatan Reeder Samsun Operasyon Merkezi Genel Müdürü Yunus Hakan Binoz, "Bu bize büyük hız ve güvenilirlik kazandırıyor" dedi.

Başlangıç olarak telefon modelinin günde 250, yılda ise 70 bin civarında üretileceğini belirten Binoz, şunları söyledi:

"Bu model, burada ürettiğimiz ilk akıllı telefonumuz. Türkiye'de üretilen ve yerli malı olan ürünün fiyatı da uygun olacak. Ciddi bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum. Geçen yıl mayıs ayında açıldı burası. Bir yılı doldurmamış bir süre içinde böyle bir hızla piyasaya girmek, benim için büyük önem arz ediyor. Telefon, BTK onayının ardından piyasaya çıkacak. Bu da yaklaşık bir aylık bir süre. Bir ay içinde bu ürünü piyasaya süreceğiz."

P13 LİTE TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

Binoz, yüzde 60 yerli olan telefonu iç pazarın yanı sıra Romanya, Afrika ve Dubai'de de satışa sunacaklarını söyledi.

Telefonun teknik özelleri hakkında bilgi veren Binoz, cihazın ön kamerasının 5 MP, arka kamerasının 8 MP, ekran boyutunun 5.7 inç olduğunu, 1 GB RAM, artırılabilir 16 GB dahili depolama ve 2500 mAh bataryası bulunacağını belirtti.

Son Güncelleme: 22.02.2019 15:38
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