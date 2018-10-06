İşte İlk 'yerli üretim' Logolu Telefon

General Mobile markasının İstanbul İkitelli'de, yıllık 2.5 milyon adet üretim kapasiteli yeni cep telefonu üretim fabrikasında üretilen yerli üretim logolu telefonlar, raflardaki yerini aldı.

33 ülkede faaliyet gösteren, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile kısa sürede tüm dünya tüketicilerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran General Mobile, kısa süre önce lansmanını yaptığı ve yeni amiral gemisi olarak duyurduğu GM 9 Pro ve diğer tüm ürünlerinde yerli üretim logosunu kullanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan düzenleme çerçevesinde yerli üretim logosunun yanı sıra etiket ve listelerde ürünün üretim yeri ve ayırıcı özelliği de yer alıyor.

Ayrıca tüm vergiler dahil satış fiyatı da ambalajda açık bir şekilde yer alacak.

İşte GM 9 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Ekran: 6.1 inç HD+ AMOLED

Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9 mm

Ekran: 6.1 inç HD+ AMOLED, Corning Gorilla Glass 5

Bellek: 4 GB RAM + 64 GB Dahili Hafıza (256 GB'a kadar Micro SD desteği)

İşlemci ve CPU: Qualcomm MSM8940 Snapdragon 660

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Kamera: 12 MP + 8 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera

TELEFONUN FİYATI

GM 9 Pro'nun etikette yer alacak satış fiyatı, lansman fiyatı olan KDV dahil 2 bin 899 lira.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA