İşte Apple'ın Yeni iphone'u... Tanıtımı Yapıldı : iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr

Amerika Birleşik Devletleri'nden doğan teknoloji devinin Califronia'daki merkez üssü Steve Jobs Theater'daki etkinliğe katılanlar yerlerini aldı.

İŞTE IPHONE XS'İN ÖZELLİKLERİ

Teknoloji devi Apple’ın yeni modelinin adı iPhone Xs olarak açıklandı. Yeni iPhone modeli IP68 sertifikası ve ve artırılmış gerçeklik ile gelecek.

Şirket iPhone Xs’in ekranını bugüne kadar üretilmiş en dayanıklı ekran olarak nitelendirdi ve tanıtımını da bu dayanıklı ekran üzerine kurdu.

Apple bu modelde 5.8 ve 6.5 inçlik iki seçenek sunacak.

Büyük ekranlı iPhone'un adı ise iPhone Xc Max olarak açıklandı.

Yeni iPhone'larda HDR desteği bulunacak.

iPhone XS modelleri bir önceki iPhone modelleri ile mukayese edildiğinde daha iyi bir stereo efekti sunuyor.

IPHONE XS İŞLEMCİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Cihazda A12 Bionic işlemci kullanıldı. Dünyanın ikinci 7 (nm) milimetrelik mobil işlemci olma özelliğini taşıyor. 6 çekirdekli CPU bulunuyor işlemcinin içinde. Saniyede 5 trilyon işlem yapabiliyor A12 Bionic.

Xs’in 512 GB’lık hafızası olacak.

iPhone XS Max, 6.5 inçlik devasa bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Böylece iPhone 8 Plus ile neredeyse aynı boyutlarda daha büyük bir ekran kullanıcılara sunuldu. Gelelim ekrana... Bu ekran 2688×1242 piksel çözünürlük ve 458 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. 3D Touch ve True Tone kullanılmaya devam edilirken, 120 Hz yenileme hızına sahip.

Maksimum depolama alanı seçeneği 512 GB‘a çıkarılan ve IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan akıllı telefon, daha önce belirttiğimiz gibi uzay girisi, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.



iPhone Xs ve Xs Plus modelleri 4 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. 64 / 256 ve 512 GB‘lık dahili hafıza seçenekleri sunuluyor.

AR, Memoji ve Siri kısayolları artık 9 kat daha hızlı çalışırken, çok daha düşük bir enerji harcanıyor. Yeni iPhone’ların grafik gücünü göstermek isteyen Apple, etkinlikte Elder Scrolls isimli oyun ile bir demo gösterisi yaptı.



Gelelim kameraya... iPhone XS ve iPhone XS Max'in arka yüzünde 12 MP çift kamera bulunuyor. Bunlar 12 MP geniş kamera ve 12 MP tele foto kamera. Derinlik efekti sonradan değiştirilebiliyor.



iPhone XS, stereo ses kaydedebiliyor. Ancak Android telefonlar bunu yıllardır zaten yapıyor

APPLE WATCH ARTIK DAHA BÜYÜK

Yeni nesil ivmeölçer ve jiroskop, günlük etkinliklerden yüzmeye kadat birçok etkinliği algılayabiliyor. Saat düştüğünüzü algılarsa size acil arama yapmayı öneriyor.

Düşük kalp ritmi iyi bir şey ancak aşırı düşük kalp ritmi, sorunların işaretçisi olabilir. Bu durumda Apple Watch'ınız sizi uyarıyor. Bunun yanında kalp ritmindeki uyumsuzluklar da izleniyor.

Uygulamayı açıp parmağınızı digital crown üzerine koyduğunuzda dahili elektrotlar, kalp ritminizden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarını algılıyor ve bunları işleyerek size kalp ritmi analizi sunuyor. Tüm EKG kayıtları, Health uygulamasında tutuluyor.

Apple Watch Series 4'ün pil ömrü yine 18 saat. Dışarıda egzersiz süresi 6 saat. Yani 7 saat egzersiz yapmak istiyorsanız işiniz var.

APPLE WATCH SERIES 4'ÜN FİYATI

Yeni saatlerin fiyatları da belli oldu. GPS'li modelin fiyatı 399 dolardan başlıyor. Mobil bağlantılı model ise 499 dolar.

Apple Watch Series 4 ile birlikte işletim sistemi olan watchOS 5, 17 Eylül'de yayınlanacak. Saat için siparişler Cuma günü verilebilecek, sevkiyat 21 Eylül'de başlayacak.