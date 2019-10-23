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İŞLETİM SİSTEMLERİNİ GÜNCELLERKEN VERİ KAYBINA NEDEN OLAN 5 HATA

İşletim sistemlerini güncellemenin basit bir işlem olduğunu düşünmemek gerekiyor. Güncelleme sırasında karşılaşılan hatalardan dolayı kullanıcıların verileri zarar görebiliyor. Verileri yedeklemenin işletim sistemlerinin güncellemesi aşamasında önemli bir basamağı oluşturduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, işletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan 5 hataya dikkat çekiyor.

İŞLETİM SİSTEMLERİNİ GÜNCELLERKEN VERİ KAYBINA NEDEN OLAN 5 HATA

İşletim sistemlerini güncellemenin basit bir işlem olduğunu düşünmemek gerekiyor. Güncelleme sırasında karşılaşılan hatalardan dolayı kullanıcıların verileri zarar görebiliyor. Verileri yedeklemenin işletim sistemlerinin güncellemesi aşamasında önemli bir basamağı oluşturduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, işletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan 5 hataya dikkat çekiyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:13
İŞLETİM SİSTEMLERİNİ GÜNCELLERKEN VERİ KAYBINA NEDEN OLAN 5 HATA

İşletim sistemlerini güncellemenin basit bir işlem olduğunu düşünmemek gerekiyor. Güncelleme sırasında karşılaşılan hatalardan dolayı kullanıcıların verileri zarar görebiliyor. Verileri yedeklemenin işletim sistemlerinin güncellemesi aşamasında önemli bir basamağı oluşturduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, işletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan 5 hataya dikkat çekiyor.

Daha iyi performans, daha iyi tasarım ya da bazen oluşan problemlerin çözümleri için işletim sistemlerine güncellemeler geliyor. Basit bir işlem olarak görülen bu güncellemeler sırasında ise değerli veriler zarar görebiliyor. Güncellemeler öncesinde veri yedeklemenin önemli bir çözüm olduğunu hatırlatan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, güncellemeler sırasında en sık karşılaşılan 5 hataya dikkat çekiyor.

1. Güç kaybı. Herhangi bir büyük sistem güncellemesi sırasındaki yaşanan güç kaybı, verilere zarar verebiliyor. Güncellemenin yarıda kalması ve sistem üzerinde biçimlendirme durumunun gerçekleşmesi gibi durumlar verilerin zarar görmesine neden oluyor. Bu durumlarla karşılaşılmaması adına güncelleme esnasında güç kaybının yaşanmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

2. Yeterli depolama alanının olmaması. İşletim sistemi güncellemesi sırasında sürücüde yeterince boş alan olmaması, yalnızca kısmi bir kurulumdan sonra sistemin yeniden başlatılmasına neden olabiliyor. Sistem başlatılamayacağından herhangi bir dosyaya erişimi de kilitleyecektir. Bu yüzden, herhangi bir büyük güncelleme işleminden önce sürücü alanınızı kontrol etmek en iyisidir. Çoğu güncelleme, yüklemeyi kabul etmeden önce bilgi ekranında ne kadar sistem alanı gerektiğini söylüyor. Kurulum sırasında kullanılan geçici dosyaları barındırmak için sistem alanı gereksinimini iki katına çıkarmak fayda sağlıyor.

3. Sürücü arızası. Tahmin edilebileceği gibi, işletim sistemini güncellerken yaşanabilecek bir sürücü arızası, herhangi bir zamanda yaşanan bir sürücü arızası kadar felaket sonuçlar doğurabiliyor. Bu durumda dosyalara erişim mümkün olmuyor ve onları geri alabilmek için profesyonel bir veri kurtarma hizmetine ihtiyaç duyuluyor.

4. Kullanıcı hataları. Bilinmeyen sebeplerden dolayı işletim sistemi güncellemesi sırasında hatalar oluşabiliyor. Buradaki veri kaybına neden olan durum, aslında kullanıcı faktörüne bağlı oluyor. Güncelleme sırasında gerçekleşen problemlere karşı ekranda açılan bilgilendirici pencerelere dikkat edilmesi gerekirken, kullanıcı tarafından yapılan yanlış bir tercih verilere zarar veriyor. Kullanıcı hatalarından kaçınmak için, kurulum sırasında görünen açılır pencereler de dahil olmak üzere talimatları dikkatlice okumak gerekiyor.

5. EFS şifrelemesinin kaldırılmaması. Windows’ta dosya şifreleme sistemi olan EFS, verilerin güvenliğini sağlamaya yarıyor. Ancak EFS şifrelemesi ile şifrelenen veriler, güncelleme sonrasında kullanıcılara veri kayıpları yaşatabiliyor. Şifrelenmiş dosyaların geri planında kullandığı anahtar kimlik dosyası, güncelleme ile birlikte eski işletim sistemi içerisinde kaldığı için verilere ulaşmayı engelliyor. Kullanıcıların güncelleme öncesinde EFS şifrelemeye sahip verilerinin olup olmadığına ya da bu özelliğin açık olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.

Neyin yanlış gidebileceği ile ilgili tüm olasılıklarla birlikte, işletim sistemini güncellemeyi planlarken yapılacaklar listesindeki ilk şey, bir yedekleme oluşturmak olduğunu belirten Serap Günal, öncelikle verilerin bulut ya da başka bir sürücüye yedeklenmesi gerektiğini, yedeklemeden sonra kontrol etmeyi unutmayı öneriyor. Olası kötü senaryolar karşısında kesinlikle bir profesyonel veri kurtarma hizmetinin alınması gerekiyor.

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işletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan hata
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