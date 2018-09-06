Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

iPhone XS Max: İşte Apple'ın yeni iPhone'u

Dünyanın teknoloji devi Apple markasının 12 Eylül 2018 tarihinde tanıtım lansmanını yapması beklenen son model telefonunun ismi iphone XS Max olacak. Peki yeni iPhone hangi özelliklerle geliyor? En dikkat çekici özelliği hangisi?

banner396

iPhone XS Max: İşte Apple'ın yeni iPhone'u

Dünyanın teknoloji devi Apple markasının 12 Eylül 2018 tarihinde tanıtım lansmanını yapması beklenen son model telefonunun ismi iphone XS Max olacak. Peki yeni iPhone hangi özelliklerle geliyor? En dikkat çekici özelliği hangisi?

06 Eylül 2018 Perşembe 14:28
iPhone XS Max: İşte Apple'ın yeni iPhone'u

Dünyanın teknoloji devi Apple markasının 12 Eylül 2018 tarihinde tanıtım lansmanını yapması beklenen son model telefonunun ismi iphone XS Max olacak. Peki yeni iPhone hangi özelliklerle geliyor? En dikkat çekici özelliği hangisi?

Yeni nesil iPhone olaran lansedilen telefonların ve resmi olarak kamuoyuna tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. Ünlü teknoloji haber sitelerinin Apple'a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre şirketin 6.5 inçlik OLED ekrana sahip iPhone Xs Max olarak adlandıracağını belirtiliyor. Apple, 10. yılına özel olarak hazırladığı ve piyasa sürdüğü telefona iPhone X ismini vermişti. Bu durum şirketin geçmişteki telefonlara verdiği isimden farklı olarak X ismini kullanması gelecekteki iPhone'ları nasıl adlandıracağı konusunda büyük bir soru işareti oluşmasına neden olmuştu.. Cupertinolu teknoloji devinin iPhone 11 veya XI olarak mı yola devam edeceği henüz bilinmiyor.

Teknoloji sektöründeki söylentilerden birisi de Apple'ın akıllı telefonlarında "Plus" olarak isimlendirdiği modelleri kullanmayı bırakacağı yönündeki haberleri de doğruladı. Gerçekleri öğrenebilmemiz için her halükarda 12 Eylül tarihinde gerçekleşecek lansmanı beklemek zorundayız.

Şirketin önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone modellerinin yanı sıra güncellenmiş iPad Pro ve Apple Watch Series 4 gibi diğer ürünlerini tanıtması bekleniyor.

Yeni iphone ile ilgili elde edilen bilgiler şuan için bu kadar. 12 Eylül'den sonra resmi lansmanın yapılması ile birlikte tüm özellikler haberimizin ayrıntılarında yer alacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.09.2018 16:11
Anahtar Kelimeler:
iphone xs max işte apple ın yeni iphone u
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Akıllı Telefonlarda Kiralama Dönemi!..
Akıllı Telefonlarda Kiralama Dönemi!..
En çok arızalanan cep telefonları açıklandı
En çok arızalanan cep telefonları açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim