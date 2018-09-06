iPhone XS Max: İşte Apple'ın yeni iPhone'u

Dünyanın teknoloji devi Apple markasının 12 Eylül 2018 tarihinde tanıtım lansmanını yapması beklenen son model telefonunun ismi iphone XS Max olacak. Peki yeni iPhone hangi özelliklerle geliyor? En dikkat çekici özelliği hangisi?

Yeni nesil iPhone olaran lansedilen telefonların ve resmi olarak kamuoyuna tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. Ünlü teknoloji haber sitelerinin Apple'a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre şirketin 6.5 inçlik OLED ekrana sahip iPhone Xs Max olarak adlandıracağını belirtiliyor. Apple, 10. yılına özel olarak hazırladığı ve piyasa sürdüğü telefona iPhone X ismini vermişti. Bu durum şirketin geçmişteki telefonlara verdiği isimden farklı olarak X ismini kullanması gelecekteki iPhone'ları nasıl adlandıracağı konusunda büyük bir soru işareti oluşmasına neden olmuştu.. Cupertinolu teknoloji devinin iPhone 11 veya XI olarak mı yola devam edeceği henüz bilinmiyor.

Teknoloji sektöründeki söylentilerden birisi de Apple'ın akıllı telefonlarında "Plus" olarak isimlendirdiği modelleri kullanmayı bırakacağı yönündeki haberleri de doğruladı. Gerçekleri öğrenebilmemiz için her halükarda 12 Eylül tarihinde gerçekleşecek lansmanı beklemek zorundayız.



Şirketin önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone modellerinin yanı sıra güncellenmiş iPad Pro ve Apple Watch Series 4 gibi diğer ürünlerini tanıtması bekleniyor.

Yeni iphone ile ilgili elde edilen bilgiler şuan için bu kadar. 12 Eylül'den sonra resmi lansmanın yapılması ile birlikte tüm özellikler haberimizin ayrıntılarında yer alacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA