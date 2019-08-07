iPhone kullanıcıları şokta! Apple'dan Whatsapp'a kısıtlama

Apple’ın iPhone ve iPad için geliştirdiği iOS 13, WhatsApp ve Facebook için işleri zorlaştıracak. iOS 13, güvenlik tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Apple, tabiri caizse, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaları gözetimi altında olacak.

Söz konusu adım sayesinde sesli iletişim kurmaya yarayan uygulamaların arka planda VoIP (IP üzerinden ses verisi gönderebilen uygulamalar) aracılığıyla ses iletimi yapmasına izin verilmeyecek.

Uygulama kullanıma girdiği andan itibaren iPhone kullanıcılarının gizliliği daha güvenli hale getirilmiş olacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA