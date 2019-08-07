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iPhone kullanıcıları şokta! Apple'dan Whatsapp'a kısıtlama

ABD merkezli teknoloji devi Apple iPhone ve iPad için geliştirdiği iOS 13 işletim sisteminde WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalara kısıtlama uygulamaya hazırlanıyor.

iPhone kullanıcıları şokta! Apple'dan Whatsapp'a kısıtlama

ABD merkezli teknoloji devi Apple iPhone ve iPad için geliştirdiği iOS 13 işletim sisteminde WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalara kısıtlama uygulamaya hazırlanıyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
iPhone kullanıcıları şokta! Apple'dan Whatsapp'a kısıtlama

Apple’ın iPhone ve iPad için geliştirdiği iOS 13, WhatsApp ve Facebook için işleri zorlaştıracak. iOS 13, güvenlik tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Apple, tabiri caizse, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaları gözetimi altında olacak.

Söz konusu adım sayesinde sesli iletişim kurmaya yarayan uygulamaların arka planda VoIP (IP üzerinden ses verisi gönderebilen uygulamalar) aracılığıyla ses iletimi yapmasına izin verilmeyecek.

Uygulama kullanıma girdiği andan itibaren iPhone kullanıcılarının gizliliği daha güvenli hale getirilmiş olacak.

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