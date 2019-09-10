Iphone 11 Pro ve Iphone Pro Max Fiyatı Belli Oldu! İşte Özellikleri!

Apple'ın merakla beklenen lansmanı TSİ 20.00 itibari ile başladı. Apple bu etkinlikte iPhone 11'in de aralarında olduğu yeni akıllı telefon modelleri ve diğer cihazlarını görücüye çıkarıyor.

Yeni modellerin iPhone 11 iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adını taşıması bekleniyor.



İPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ

Teknoloji devi üç modelde de A13 çipi yer alacak. Modellerin fiyatları sırası ile 749, 999, 1099 dolar olacak. Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da en ucuz iPhone 11 modelinin vergiler dahil 10 bin TL olması bekleniyor. iPhone 11 Pro için beklenen fiyat 12 bin TL, iPhone 11 Pro Max için ise 14 – 18 bin TL

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA