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iPhone 11, Apple tarihine geçebilir

Cupertinolu teknoloji devi Apple’ın İOS 13 yüklü 2019 model akıllı telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satışa çıktı. Ancak yayınlanan son raporlara göre Apple tahmin edilenin çok çok üzerinde bir sayıda iPhone 11 sevkiyatı yapacak.

iPhone 11, Apple tarihine geçebilir

Cupertinolu teknoloji devi Apple’ın İOS 13 yüklü 2019 model akıllı telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satışa çıktı. Ancak yayınlanan son raporlara göre Apple tahmin edilenin çok çok üzerinde bir sayıda iPhone 11 sevkiyatı yapacak.

20 Ekim 2019 Pazar 09:23
iPhone 11, Apple tarihine geçebilir

iPhone 11 hakkında gelen son raporlar iPhone 11’in en çok satan iPhone sıralamasında tarihi bir yer edineceğini öngörüyor. Zira rapora göre, Apple tahmin edilenin çok çok üzerinde bir sayıda iPhone 11 sevkiyatı yapacak.

Mynet'te yer alan habere göre bu sevkiyatın sayısı Apple tedarikçilerine göre 75 milyonu aşacak gibi. Bu bir akıllı telefon için oldukça büyük bir rakam.

PEKİ İPHONE 11 NEDEN BU KADAR ÇOK İLGİ ÇEKTİ?

Apple için aslında bu durum pek sürpriz değil. Zira ABD’li şirket, geçen yıl tanıttığı iPhone XR modeli ile de benzer sevkiyat rakamlarına ulaşmıştı. Ancak bu yıl iPhone XR’ın halefi olarak sunulan iPhone 11 fiyatı ile olsun, iPhone XR’da olmayan çift kamerası ile olsun birçok Android ve İOS kullanıcısını kendisine çekmeyi başardı.

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